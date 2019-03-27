Güzel Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Duygusal Mesaj!

Rol aldığı filmlerle, bir döneme damga vuran isimlerden oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medya sayfasından kızıyla birlikte olduğu bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

"GÜZELLİĞİNİ SİZDEN ALMIŞ"

41 yaşındaki oyuncuArzu Yanardağkızı Alara ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak duygusal bir not düştü. Ünlü oyuncu Yanardağ "Ve sen.. gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam" ifadelerini kullandı. Yanardağ'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Kızınız size tıpa tıp benziyor. Güzelliğini sizden almış." yorumunu yaptı.