27 Mart 2019, 21:43
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Güzel Oyuncu Arzu Yanardağ'dan Duygusal Mesaj!

Ünlü oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşarak, "Gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam." notunu ekledi.

Rol aldığı filmlerle, bir döneme damga vuran isimlerden oyuncu Arzu Yanardağ, sosyal medya sayfasından kızıyla birlikte olduğu bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

"GÜZELLİĞİNİ SİZDEN ALMIŞ"

41 yaşındaki oyuncuArzu Yanardağkızı Alara ile çekildiği bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından paylaşarak duygusal bir not düştü. Ünlü oyuncu Yanardağ "Ve sen.. gülüşü aydınlık kokan, yüreğime umut dolduran mucizem nasıl seviyorum seni, kelimelerle anlatamam" ifadelerini kullandı. Yanardağ'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Kızınız size tıpa tıp benziyor. Güzelliğini sizden almış." yorumunu yaptı.

Arzu Yanardağ, Magazin



YORUMLAR (4)
PÜSKÜLLÜ: At gözlerini alamamış hedefe odaklanmış
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TANK PALET FABRİKASI ...: EYT kilerin hakları nerede ? Kazanılmış haklar verilene kadar da OY YOK !!!
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MELİS : Ben bundan güzelim,ama erkek bulamıyorum
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ABUZER KÖMÜRCÜ: İhtiyar iş görür
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