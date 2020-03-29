Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu

Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki en dikkat çeken oyunculardan Bahar Şahin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Evde kalmak zorunda kaldığımız koronavirüs salgını, Şahin'in canını sıktı.

DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde Yaz tatilini çok özlediğini vurgulayan güzel oyuncu, göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Bahar Şahin'in cesur paylaşımı hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

"ALLAH BELANI VERSİN KORONA"

Güzel oyuncu bu kez de dünya üzerinde binlerce can alan ve sokağa çıkmaya korktuğumuz koronavirüse bela okudu. Şahin bir fotoğrafını paylaşarak "Allah belanı versin korona" diyerek takipçilerine dert yandı.