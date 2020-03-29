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Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu

Zalim İstanbul dizisiyle yıldızı parlayan güzel oyuncu Bahar Şahin dünyaya kan ağlatan koronavirüse sosyal medya hesabından "Allah belanı versin korona" diyerek bela okudu.

29.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 29.03.2020 11:10

Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul dizisindeki en dikkat çeken oyunculardan Bahar Şahin Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla gündem oldu. Evde kalmak zorunda kaldığımız koronavirüs salgını, Şahin'in canını sıktı.

DEKOLTELİ PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde Yaz tatilini çok özlediğini vurgulayan güzel oyuncu, göğüs dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı. Bahar Şahin'in cesur paylaşımı hayranları tarafından binlerce beğeni aldı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu

"ALLAH BELANI VERSİN KORONA"

Güzel oyuncu bu kez de dünya üzerinde binlerce can alan ve sokağa çıkmaya korktuğumuz koronavirüse bela okudu. Şahin bir fotoğrafını paylaşarak "Allah belanı versin korona" diyerek takipçilerine dert yandı.

Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu
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Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu
Etiketler: Bahar Şahin, Instagram, İstanbul, Kanal D, Magazin

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Oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu

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Haberler ›› Magazin ››Güzel oyuncu Bahar Şahin koronavirüse bela okudu - Magazin
Yorumlar (1)
DÜRBÜNLÜ:Akıl denen mefhum çok önemli.Olmayıncada olmuyor.
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