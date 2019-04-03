03 Nisan 2019, 22:05
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Güzel Oyuncu Birce Akalay'ın İstanbul'u Terk Ettiği İddia Edildi!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan Birce Akalay, denize girerken çekilen videosuna, ''Ben artık dönmüyorum. Şehir sizin olsun diyebiliyor muyum?" notunu ekledi.

Güzel oyuncu Birce Akalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım takipçilerinin aklına " İstanbul'u terk mi etti?" sorusunu getirdi.

BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Şu an Bodrum Gümüşlük'te olan Birce Akalay, Instagram hesabından denize girerken çekilen videosunu ''Ben artık dönmüyorum. Şehir sizin olsun diyebiliyor muyum?'' diyerek paylaştı. Birce Akalay'ın paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni yağdı. Oyuncu son olarak ATV'de yayınlanan ve ömrü kısa süren Ağlama Anne dizisinde rol almıştı.

BİRCE AKALAY'IN AŞKLARI

Oyuncu Birce Akalay iki kez nikah masasına oturmuştu. 'Yer Gök Aşk' dizisinin setinde tanışıp aşık olduğu meslektaşı Murat Ünalmış ile 2011-2012 arasında evli kaldı. 'Küçük Ağa'nın çekimlerinde tanıştığı Sarp Levendoğlu ile 2014'te evlenip 2017'de boşandı. Hemen ardından da balet Can Tunalı ile aşk yaşamaya başlamıştı. Birce Akalay 2 yıllık aşkı Can Tunalı'dan ekim 2018'de ayrılmıştı.

Gümüşlük, İstanbul, Birce Akalay, Magazin



YORUMLAR (11)
ATA: 2014 yılında hayran olduğum o ışık saçan sevgi dolu hallerine kavuşman dileği ile. Baletcik ile çıtayı çok düşürdün.
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SLN: Kahroldum şuan
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???: De bize ne ?
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TURK: Eyvah simdi istanbul bitti. Nolur geri gel
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MURAT: benide al yanına
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