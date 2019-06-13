13.06.2019 20:05
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Güzel oyuncu Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Oyuncu Büşra Pekin, son 1 ayda ailece zorlu bir dönem geçirdiklerini anlatarak, "Bugün 1 ayın sonunda hastaneden eve geçtik. Bu kritik dönemde hiç enerjimizi düşürmedik. İyi olacağına inandık." dedi

Doktorların 'umutlanmayın' dediğini aktaran Büşra Pekin, hiç enerjilerini düşürmediklerini ve 1 ay sonunda da açık kalp ameliyatı olan babalarını eve getirdiklerini aktardı.

"İYİ OLACAĞINA İNANDIK"

Ünlü oyuncu yaşadıklarını zor günleri böyle anlattı: Babacığım bundan 1 ay önce apar topar açık kalp ameliyatı oldu. Ameliyat öyle zorlu geçti ki, doktorlar haklı olarak "Umutlanmayın" dedi. Biz aksine umutlandık. Bugün 1 ayın sonunda hastaneden eve geçtik. Bu kritik dönemde hiç enerjimizi düşürmedik. İyi olacağına inandık. Şifaya ihtiyacı olan tüm hastalara Allah'tan güç,kuvvet diliyorum. Ailelerine iyi düşünmenin yollarını bulmalarını diliyorum. Bu süreçte arayan, desteğini esirgemeyen herkese teşekkürler. Dualarınızın,güzel dileklerinizin hepsi yerini buldu.

Güzel oyuncu Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı
Büşra Pekin, Magazin

YORUMLAR (4)
HEBELEHUBELE:zayıflamadan önce usta oyuncu şimdi güzel oyuncu oldu sevgili büşra
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TABİYAT:Allah acil sifa versin tüm hastalarimaza ve yakinlarina
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YİNEMİ:Ileri yaşdaki ameliyatlar da komlikasyon riski yuksek oluyor.Umutlanmayin demesi bundan.KKY kronik kalp yetmezligi idare edebildigi kadar etsin.Kalp kapagi problemi riske giremiyorlar.Ameliyathanenin önünde bir dakika bir saat gibi gecer.Vakti dolmadimmi kalkar.Ben kaybettim babami kac defa ölecek dediler.Zor zor.Gecmiş olsun.
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KİNG:güzel oyuncu derken
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