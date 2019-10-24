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Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, katıldığı bir davette çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı. Deniz'in son dönemde moda olmaya başlayan cüzdanlı çizmesinin değerinin 10 bin TL olduğu öğrenildi.

24.10.2019 10:46

Çukur dizinde Yamaç'ın eşi Sena karakterini canlandıran ancak senaryo gereği ölerek diziden ayrılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şu anda herhangi projede yer almıyor. Geçtiğimiz günlerde spor yaparken kolunu incittiği haberleriyle gündeme gelen güzel oyuncu bir davette boy gösterdi.

10 BİN TL'LİK ÇİZMESİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Deniz, davette değeri 10 bin TL olan, Prada marka cüzdan çizmesiyle dikkat çekti. Yanına çanta almadığını belirten oyuncu, özel eşyalarını ayakkabısındaki cüzdana koyduğunu söyledi.

"ŞU AN İYİYİM"

Spor yaparken kolunu incittiği için taktığı omuz kol askılığını çıkaran Deniz, "Şu an iyiyim. Kontrollere devam ediyorum" diye konuştu.

Güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz çizmesinin fiyatıyla dudak uçuklattı

Dilan Çiçek Deniz, Çukur, Magazin

YORUMLAR (8)
TELESKOP:Bir dahaki haberi simdiden soyleyim. ''Cuzdanina egilirken frikik verdi'' olacak.
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AYAKKABI FİRMASI:ENAYİLER OLMASA BİZ AÇ KALIRIZ
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VERİLEN GÖREVİ YAPMIŞ LA KOYUN UZMANI!:''Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar: Türkiye''nin operasyonunun adı oyun bozmak değil oyun kurmaktır'' böyle ahmakların güvenlik uzmanı olduğu ülkede bu dıttıkların hamuduyla götürmesi çok doğal ; memleket akıldan biçare kalmış!
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FEVZİ:kimisi 5bin TL borcunu kapatmak için uğraşır, kimisi aylardır işsizdir eve gitmeye yüzü yoktur, kimisi de böyle bir hayat yaşıyor. Ülke insanının dengeleri altüst.
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BELİNDA:bu kızın hiç bi çekiciliği yok aslında. kupkuru, çırpının teki.
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BURAK:gözlerin görmüyor galiba senin ?
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ZZZZ:hakkat ya bana da çirkin geliyor
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ACUNBABADEULAN:ulkemızde bukadar saf olur bunları ızleyerek prim verır böle yerden bıtmelerı ünlü yaparsa olacagı bu
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