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Güzel oyuncu Elçin Sangu, ekranlara geri dönüyor

Güzel oyuncu Elçin Sangu farklı bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Sangu, İzmir'in Kızları adlı müzikal ile anlaşma aşamasında.

24.09.2019 10:16

Elçin Sangu, Kiralık Aşk, İzmir, Magazin


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