Menü
Haberler ›› Güncel ››Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor - Güncel

Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor

Geçtiğimiz gün üzerinde giydiği pembe tüylü ceketi , gerçek kürke benzetip üstü kapalı bir şekilde güzel oyuncuyu Parazite benzeterek yorum yapan moda eleştirmeni Hande Can' a Esra Sönmezer'den sert tepki..

17.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:17
Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor

"Üzerimdeki, gerçek kürke benzediği için hakaret etmek insanlığa sığmaz. Evet, çok şık giyinen biri değilim ama gerçek kürk giyen biride değilim. Benim pembe tüylü yelek giymem tuhaf değil, gerçek kürk ile tüylü ceketi birbirinden ayıramayan birinin moda eleştirmeni olarak bu konuda yazı yazabilmesi tuhaftır. Acaba on binlerce dolarlara kürkler alıp ve severekte giyen Bülent Ersoy'a bana yazdıklarınızı yazabiliyormusunuz?" Moda yazarı Hande Can'ı kendi üslubuyla eleştiren Esra Sönmezer moda yazarlarının zevkine göre giyinmeyeceğini de vurguladı.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Esra Sönmezer, Moda, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak Güncel
Son Dakika: Avrupa'dan getirilen 3 bin 614 Türk, İstanbul ve Kocaeli'de yurtlarda karantinaya alınacak
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı Güncel
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendiren propolis satışları arttı
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi Güncel
Umrede mahsur kalan Türk vatandaşı Erdoğan'a çağrıda bulundu: Kurtarın bizi
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Güncel
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yalnızca 1 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı Güncel
Okulların kapalı kalma durumu uzayacak mı? Bilim Kurulu üyesi yanıtladı