Güzel oyuncu Esra Sönmezer, yakasını moda yazarlarından kurtaramıyor
Geçtiğimiz gün üzerinde giydiği pembe tüylü ceketi , gerçek kürke benzetip üstü kapalı bir şekilde güzel oyuncuyu Parazite benzeterek yorum yapan moda eleştirmeni Hande Can' a Esra Sönmezer'den sert tepki..
17.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:17
"Üzerimdeki, gerçek kürke benzediği için hakaret etmek insanlığa sığmaz. Evet, çok şık giyinen biri değilim ama gerçek kürk giyen biride değilim. Benim pembe tüylü yelek giymem tuhaf değil, gerçek kürk ile tüylü ceketi birbirinden ayıramayan birinin moda eleştirmeni olarak bu konuda yazı yazabilmesi tuhaftır. Acaba on binlerce dolarlara kürkler alıp ve severekte giyen Bülent Ersoy'a bana yazdıklarınızı yazabiliyormusunuz?" Moda yazarı Hande Can'ı kendi üslubuyla eleştiren Esra Sönmezer moda yazarlarının zevkine göre giyinmeyeceğini de vurguladı.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : Esra Sönmezer, Moda, Güncel
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