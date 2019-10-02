Güzel oyuncu Fettahoğlu, tuvalette poz verdi

Güzel oyuncu Nur Fettahoğlu tuvalette verdiği pozla sosyal medya akımına dahil oldu. Fettahoğlu'nun bazı takipçileri fotoğrafı beğenirken bazı takipçileri beğenmediklerini yorumlarıyla belli etti.

"BEKLEMEK İÇİN ÇOK DOĞRU BİR YER"

1,4 milyon takipçi sayısı olan Instagram hesabından fotoğrafını yayınlayan Nur Fettahoğlu paylaşıma, "Bazen arayıp bulamadılar halbuki sahne beklemek için çok doğru bir yer." notunu ekledi. Fettahoğlu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Namus bekçileri gelmeden beğenin" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Ne gerek var böyle bir fotoğrafa" ifadelerini kullandı.

NUR FETTAHOĞLU KİMDİR?

Nur Fettahoğlu beş çocuklu Karadenizli bir ailenin dördüncü çocuğu olarak 12.11.1980 Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Rize'lidir. Babası Sinan Fettahoğlu, annesi Fatma Fettahoğlu'dur. SKY Türk'ün haber spikeri Selvinaz Fettahoğlu ablasıdır. Doğumundan kısa bir süre sonra yurda geri dönen ailesiyle İstanbul'da yaşamaya başlayan Fettahoğlu, sırasıyla Beşiktaş Lisesi ve Haliç Üniversitesi Moda Tasarım bölümünden mezun oldu.

Çeşitli bankalarda görev aldıktan sonra kariyerine Sky Turk'te borsa spikerliği yaparak devam etti. Bu kısa sürecin ardından dizilere transfer olan Fettahoğlu, Benden Baba Olmaz ve Gönül Salıncağı'nda roller aldıktan sonra, Kanal D'nin büyük prodüksiyonu Aşk-ı Memnu'da Peyker rolüyle dikkatleri üzerine çekti.