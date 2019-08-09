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Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood filminde rol alacak

Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood yapımı filmde rol alacak. Haberi, 1.1 milyon takipçisi olan ünlü Bollywood fotoğrafçısı Bhayani duyurdu.

09.08.2019 17:58
Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood filminde rol alacak

TRT'nin sevilen dizisi Halka dizisinde rol alan ancak yeni sezonda yer almayacak olan Hande Erçel'in Kasım ayında filmde Bollywood filminde oynayacağı söylendi. Bollywood fotoğrafçısı Bhayani sosyal medya hesabından 1 milyon takipçisine duyurdu.

AŞK VE GERİLİM FİLMİNDE ROL ALACAK

Oyuncu, Rasul Mishra'nın yöneteceği Bollywood yapımı bir aşk ve gerilim filminde rol alacak. Filmin çekimleri önümüzdeki Kasım ayında başlayacak.

AŞK LAFTAN ANLAMAZ DİZİSİYLE TANINMIŞTI

Hindistan'da büyük bir hayran kitlesi olan Hande Ercel'in o ülkede tanınması ilk, Burak Deniz ile oynadığı Aşk Laftan Anlamaz dizisiyle olmuştu.

Güzel oyuncu Hande Erçel, Bollywood filminde rol alacak

Aşk Laftan Anlamaz, Magazin

YORUMLAR (11)
GÜZ: Sidhart Malhotra ile oynasın.
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MOGOL: MERHABALAR,GÜZ HANIM.BENDE SİZİ KIMIZ İÇMEYE MOĞOLİSTANA DAVET EDİYORUM.
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TİREBOLULU GAZANFER: Merhaba güz hamfendi sizi 42 numara çay içmeye Tirebolu ya davet ediyorum.
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1 0
BALÇOVALI: Selam.Güz hanım.Sizi seylan çayı içmeye Srilanka ya davet ediyorum.
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5 0
ÖFKELİ: Ne diyon la patlak lastik
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1 1
ANKA: Hollywood degil , Bollywood , yanlis anlasilmasin , durup dururken , anlamsiz sahnelerde birden sarki söyleyip dans etmeye basladiklari B sinifi filmlerden .
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GÜZ: Frank Sinatra dans ederken iyi ama.
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BEBETO: Güzel kız. Maşallah.
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BOLLYWOOD HANDELENECEK: Sahne adı da Bazlami Reçelya
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ADINIZI YAZIN: Allah sahibine bağışlasın. yolu açık olsun. ne diyelim.
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