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Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı

Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini oynayan genç oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından peş peşe iç çamaşırsız pozlarını paylaştı.

24.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:12

FOX ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana adından söz ettiren Doktor dizisinde Açelya karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, hesabından paylaştığı cesur pozlarına yenilerini ekledi.

İÇ ÇAMAŞIRSIZ POZLARINI PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından sık sık paylaştığı cesur pozlarıyla gündeme gelen Hayal Köseoğlu, Instagram hesabından siyah zemin üzerinde çektirdiği fotoğraflarını paylaştı. İç çamaşırsız giydiği beyaz gömleğiyle poz veren Hayal Köseoğlu, pozlarını peş peşe Instagram hesabından paylaştı. Herhangi bir açıklama yazmadan paylaşımlar yapan güzel oyucunun pozlarına dakikalar için beğeni ve yorum yağdı.

DANS VİDEOSUNU PAYLAŞMIŞTI

Hayal Köseoğlu, geçtiğimiz ay Instagram hesabından dans ettiği bir videosunu paylaşmıştı. Setten arta kalan zamanlarda dans dersleri alan Köseoğlu, son yaptığı dansı da takipçileriyle paylaşmış ve takipçilerinden tam not almıştı.

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu 1993 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam eden Hayal Köseoğlu, İstanbullu Gelin, Ufak Tefek Cinayetler, Aşk-ı Memnu gibi birçok başarılı dizide rol aldı. Özgür Dünya isimli sinema filmi ile beyazperdeye adım atan oyuncu Sesinde Aşk Var filminde de rol aldı. Hayal Köseoğlu Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi adlı 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan filmlerde son olarak rol almıştır. Hayal Köseoğlu aynı zamanda oyunculukla beraber dijital müzik platformlarında müzik çalışmalarını sürdürüyor.

İşte Hayal Köseoğlu'nun cesur pozları...

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Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı

Instagram, Mucize, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
BABA:bende sandım anadan üryan :)
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HURİ:bu soyunma merakı neden ki ınsanın en gizli cevheri bedenidir
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LAZOSKİ:Bunlarda ünlü olunca sapıtıyorlar
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CİZRE:sen insan mısın
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