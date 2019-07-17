Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in annesiyle birlikte fotoğrafına beğeni yağdı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir üne kavuşan Hilal Altınbilek, annesiyle birlikte fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Altınbilek'in annesinin güzelliği takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

"GÜZEL BİR AKŞAM YEMEĞİ"

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek son günlerin dikkat çeken isimlerinden. Hayat verdiği Züleyha karakterindeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve mütevazı kişiliği ile de çok konuşulan Hilal Altınbilek, Instagram hesabından annesi ile birlikte fotoğraf paylaşınca olay oldu. Yalıkavak'ta tatil yapan güzel oyuncu annesiyle yemek yerken çekilen bir karesini "Güzel bir akşam yemeği ve annesi" yorumuyla paylaştı.