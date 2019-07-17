17.07.2019 17:37
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Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in annesiyle birlikte fotoğrafına beğeni yağdı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek dizisi sezon finali yapınca soluğu tatilde almıştı. Yaptığı her paylaşımla beğeni toplayan güzel oyuncu annesini paylaşınca takipçilerinden yorum yağdı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir üne kavuşan Hilal Altınbilek, annesiyle birlikte fotoğrafı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Altınbilek'in annesinin güzelliği takipçilerinin ağzını açık bıraktı.

"GÜZEL BİR AKŞAM YEMEĞİ"

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Züleyha'sı Hilal Altınbilek son günlerin dikkat çeken isimlerinden. Hayat verdiği Züleyha karakterindeki başarılı oyunculuğu, güzelliği ve mütevazı kişiliği ile de çok konuşulan Hilal Altınbilek, Instagram hesabından annesi ile birlikte fotoğraf paylaşınca olay oldu. Yalıkavak'ta tatil yapan güzel oyuncu annesiyle yemek yerken çekilen bir karesini "Güzel bir akşam yemeği ve annesi" yorumuyla paylaştı.

Güzel oyuncu Hilal Altınbilek'in annesiyle birlikte fotoğrafına beğeni yağdı!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Magazin

YORUMLAR (5)
İNKAGATE: bunun neresi güzel
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BU NE LA: Balık suratlı yemmi bekliyor
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MURAT: Güzel derken?
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ADINIZI YAZIN: SENİN HABERİNDE BİLE BEĞENİLMEMİŞ Kİ !!!! SAFİ RÜZGARSINIZ VAR YA ANCAK YALAKALIK BAŞKA BİRŞEY YOK
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PAŞALI: Çok başarılı ve güzel bir oyuncu. Allah yolunu açık etsin. .
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