Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, cesur mini elbisesiyle dikkat çekti

Geçtiğimiz hafta ATV ekranlarında final yapan Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, bir dergi için verdiği pozla tüm dikkatleri üzerine çekti.

CESUR POZUYLA NEFES KESTİ

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, Cosmopolitan'ın Aralık ayına özel çıkardığı derginin kapak fotoğrafı için kamera karşısına geçti. Gold renkli süper mini ve derin göğüs dekolteli bir elbise giyen Helvacıoğlu, verdiği pozla adeta nefes kesti. Derginin kapak fotoğrafını Instagram hesabından yayınlayan güzel oyuncuya yorum ve beğeni yağdı.

"TANRI KADINI YARATTI"

Helvacıoğlu'nun cesur pozuna ünlü isimler de sessiz kalamadı. Oyuncu Burcu Binici, Helvacıoğlu'nun fotoğrafına "Tanrı kadını yarattı. Kurban olurum sana" yorumunu yaptı. Binici'ye cevap veren Helvacıoğlu ise "Benden önce seni" dedi.