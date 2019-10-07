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Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan iç çamaşırlı fotoğraf!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle yıldızlaşan İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından siyah iç çamaşırlı fotoğrafını yayınladı. Helvacıoğlu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Karanlığı aydınlatan bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

07.10.2019 21:29

Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle gönüllerde taht kuran İrem Helvacıoğlu sosyal medya hesabından siyah iç çamaşırlı fotoğrafın yayınladı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Bir dergi için objektiflerin karşısına geçen güzeloyuncu İrem Helvacıoğlu, siyah iç çamaşırıyla poz verdi. Helvacıoğlu'nun fotoğrafına kısa süre içerisinden yorum ve beğeni oldu.

"KARANLIĞI AYDINLATAN BİR FOTOĞRAF"

Helvacıoğlu'nun bir takipçisi fotoğrafa, "Çok güzelsinden başka diyecek söz bulamıyorum." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise, "Karanlığı aydınlatan bir fotoğraf." yorumunu yaptı.

Güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'ndan iç çamaşırlı fotoğraf!

sen anlat karadeniz dizisi, İrem Helvacıoğlu, Magazin


YORUMLAR(6)
DONSUZ:GÜZEL KADIN
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IBO ALAMANYA:COk siradan. Hic estetigi olmayan pozlar
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UCUBE:Ne oldu ''Sen Anlat Karadeniz'' de reytingler mi düştü? Belki soyunarak daha çok dikkat çeker diziye değil mi? Nasıl hesap vereceksiniz bakalım güzel insanlar. ;)))
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ÇAMAŞIR:keşke iç giyim deseydik (underwear)
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HELVACI:Bunla bir tencere rahat biter
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NERMİN:Dizinin reytingleri düstü.kalitesi de
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