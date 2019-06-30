30.06.2019 23:49
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Güzel oyuncu İrem Sak'ın bikinili fotoğrafına beğeni yağdı!

Güzel oyuncu İrem Sak, rol aldığı Bir Aile Hikayesi dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Güzel oyuncu tatil fotoğraflarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Fox TV'de yayınlanan Bir Aile Hikayesi'nde rol alan İrem Sak , dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Bodrum 'da tatil yapan ünlü oyuncu İrem Sak'ın Instagram hesabından paylaştığı havuz pozuna beğeni yağdı.

"BEDELİNİ ÖDEDİK"

Eylül ayına kadar tatil yapacağını söyleyen İrem Sak, Göcek'te başladığı tatiline Bodrum'da devam ediyor. Tatil paylaşımlarıyla dikkat çeken Sak, son olarak ise havuzda çekilen bir pozunu "Bedelini ödedik içimiz yana yana yana yana yana yana" notuyla Instagram'dan paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni ve yorum geldi.

Güzel oyuncu İrem Sak'ın bikinili fotoğrafına beğeni yağdı!
Fox , Instagram , Bodrum , İrem Sak , Magazin

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