Güzel Oyuncu İrem Sak, Yabancı Dergiye Verdiği İlginç Pozlarla Olay Oldu

Güldür Güldür Show'dan ayrıldıktan sonra komedi yapımında yer almayacağını söyleyen başarılı oyuncu İrem Sak, bir ilki gerçekleştirdi.

YABANCI DERGİYE KAPAK OLDU

Bir Aile Hikayesi dizisiyle ekranlara dönecek olan ünlü oyuncu İrem Sak, yabancı dijital bir dergiye kapak oldu. Uluslararası Secondics Dergisi Mart Ayı kapağında İrem Sak 'a yer verdi.

YABANCI DERGİYE KAPAK OLAN İLK TÜRK OLDU

Başarılı oyuncunun ilk drama dizisi "Bir Aile Hikayesi" ile ekrana dönmeye hazırlanan İrem Sak yabancı dijital bir dergide kapak olan ilk Türk oyuncu oldu.

AMERİKALI TAKİPÇİLERİ TARAFINDAN BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

"Secondics" dergisi için İngilizce röportaj veren güzel oyuncunun "Andy Warhol -Somebody shoot him" konu başlığı adı altında yaptığı fotoğraf çekimi derginin Amerikalı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

BEĞENİ YAĞDI

Birbirinden ilginç pozlar veren Sak, fotoğrafları sosyal medyadan da paylaştı. Güzel oyuncunun fotoğraflarına takipçileri beğeni yağdırdı.