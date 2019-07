Güzel oyuncu Kristen Stewart, üstsüz şekilde objektiflere yakalandı

İki yıllık model sevgilisi Stella Maxwell'den ayrılıp tasarımcı Sara Dinkin ile aşk yaşamaya başlayan Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, İtalya'da yatta üstsüz şekilde güneşlenirken objektiflere yakalandı.

KİMSEYE ALDIRIŞ ETMEDEN GÜNEŞLENDİ

Arkadaşlarıyla birlikte yatta eğlenen Kristen Stewart, bikinisinin üstünü çıkarıp güneşlenmeye başladı. Bir süre üstsüz güneşlenen Stewart, daha sonra bikinisini giyerek arkadaşlarıyla gezintiye çıktı.

KRİSTEN STEWART KİMDİR?

Kristen Jaymes Stewart (d. 9 Nisan 1990) Amerikalı televizyon ve sinema aktrisi. Los Angeles, Kaliforniya'da doğmuş ve büyümüştür. Cameron (öz), Taylor (evlatlık) ve Dana (evlatlık) adlı erkek kardeşleri vardır. Babası FOX TV'de yapımcıdır. Annesi aslında Queensland, Avustralya'da Maroochydore'dan bir yazı denetimcisidir.

Yedinci sınıfa kadar okula gitmiş ve sonra eğitimine mektuplarla devam etmiştir. 2009 yılında liseden mezun olmuştur. 2010 yılında ailesinin yanından taşınarak Los Angeles'a yerleşmiştir. Günümüzde de, Los Angeles ve Londra'da evi bulunmaktadır. Kristen, 2012 yılında ilk defa bir kadın parfümünün yüzü oldu. Aktris Balenciaga Paris'in Eylül ayında satışa sunulacak yeni bayan kokusu Florabotanica'nın yüzü oldu. Kristen'ın önceden hiçbir kokunun yüzü olmaması nedeniyle bu pek de beklenen bir şey değildi. Kristen Florabotanica hakkında şunları söylüyor: "Bu kokuda doğal bir şeyler var, çok canlı. Bence, bu kokuyu süren bir genç olarak - ve daha önce hiç parfüm kullanmadığımı göz önüne alırsak - bu parfüm sizi 'Vay canına, bana bak' gibi bir seviyeye çıkarıyor." Moda devlerinin dikkatini çeken Stewart, Balenciaga'nın 2014'te çıkarttığı yeni kadın parfümü Rosabotanica'nın da yüzü olarak firmayla çalışmaya devam etti.

11 Aralık 2013'te ünlü moda devi Chanel vahşi batı esintilerini taşıyan yeni koleksiyon yüzünün Kristen Stewart olacağını açıkladı. Koleksiyonun fotoğrafları moda evinin baş tasarımcısı olan Karl Lagerfeld tarafından çekildi ve Mayıs 2014 yılında yayınlandı. Ayrıca Kristen'ın Chanel yeni çanta koleksiyonunun yüzü olacağı açıklandı. Koleksiyonun fotoğrafları Mart 2015'de yayınlandı. 2 yıllık bir aranın ardından Kristen Stewart 2014 yılında 3 yeni film ile adından çokça söz ettirdi. İlk film Camp X-Ray Sundance Film Festivali nde seyirci karşısına çıktı. Amy Cole adında bir askeri canlandıran Stewart performansıyla birçok olumlu eleştiri topladı. The Hollywood Reporter editorü David Rooney Kristen'ın bu performansını 'şimdiye kadarki en iyi rolü' olarak değerlendirdi. "Bir diğer filmi Clouds of Sils Maria prömiyerini Cannes Film Festivali nde yaptı. Juliette Binoche ın canlandırdığı Maria Enders'ın kişişel yardımcısı rolüyle Stewart Cannes Film Festivali ve The New York Film Festival inde eleştirmenlerce En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu seçildi. The Daily Telegraph dan Robbie Collin Kristen'ın performansı için 'Kristen bu filmde parlıyor. Valantine onun en iyi rolü; keskin ve zarif' ifadelerini kullandı.

César Ödüllerinde de En Iyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan Kristen Stewart César Ödülü kazanan ilk Amerikalı kadın oyuncu olarak bir ilke imza attı. 2014 yılında vizyona giren son filmi Still Alice'de Kristen Stewart Julianne Moore un canlandırdığı Alice Howland'ın oyuncu olmak isteyen küçük kızı ile seyircilerin karşısına çıktı. Film Akademi Ödülleri de dahil olmak üzere birçok ödüle çeşitli kategorilerde aday gösterildi. Bu filmiyle de çok iyi yorumlar alan Kristen Stewart için Sony Classics Oscar Kampanyası düzenleyeceğini açıkladı. 2015 yılının Mart ayında ise Kelly Reichardt'ın projesine dahil oldu. Bir sonraki projesi ise Woody Allen'ın filminde, Bruce Willis, Jesse Eisenberg'ın karşısında rol alacak. Oscar'lı yönetmen Ang Lee'nin ise son projesi Billy Lynn's Long Halftime Walk'ın kadrosuna dahil oldu.