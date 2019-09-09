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Güzel oyuncu Kristen Stewart, yeni kız arkadaşıyla festivale el ele tutuşarak geldi

Alacakaranlık serisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Kristen Stewart, festivale yeni kız arkdaşı Dylan Meyer ile el ele tutuşarak geldi.

09.09.2019 17:24 Güzel oyuncu Kristen Stewart, yeni kız arkadaşıyla festivale el ele tutuşarak geldi

Amerikalı aktris Kristen Stewart , geçen hafta Toronto'da yapılan Uluslararası Film Festivaline bir kaç hafta önce ilişki yaşamaya başladığı senarist kız arkadaşı Dylan Meyer ile el ele tutuşarak geldi.

EL ELE YÜRÜMELERİNE RAĞMEN POZ VERMEDİLER

Çift kırmızı halı üzerinde ele ele yürümelerine rağmen objektiflere poz vermek için durmadılar.

SEVGİLİSİNDEN AYRILDIKTAN HEMEN SONRA AŞK YAŞAMAYA BAŞLADILAR

News Magazin dergisine açıklama yapan oyuncuya yakın bir kaynak Kristen'in bu yaz inişli çıkışlı ilişki yaşadıktan sonra ayrıldığı model sevgilisi Stella Maxwell'den ayrıldıktan sonra yeni kız arkadaşı ile ilişki yaşamaya başladığını ve çiftin çok mutlu olduğunu söyledi.

Stella Maxwell ve Kristen Stewart

Kristen Stewart, Toronto, Magazin

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