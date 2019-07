Güzel oyuncu Lindsay Lohan, doğum günü için çırılçıplak soyundu

Güzel oyuncu Lindsay Lohan, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla çok konuşuldu.

"KENDİNİ BULMANA ÇOK SEVİNDİM"

ABD'li yıldız oyuncu Lindsay Lohan Instagram hesabından gündem olacak bir paylaşıma imza attı. Lohan, ayna karşısına geçerek çırılçıplak poz verdi. Lohan'ın takipçileri de paylaşıma sessiz kalmadı. Lohan'ın bir takipçisi paylaşıma, "Uyuşturucu batağından kurtulup tekrar kendini bulmana çok sevindim." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Güzel yıllar seninle birlikte olsun." yorumunu yaptı.

LİNDSAY LOHAN KİMDİR?

Lindsay Dee Lohan (d. 2 Temmuz 1986, New York), Amerikalı oyuncu, model ve pop şarkıcısı, söz yazarı. Lohan, 2 Temmuz 1986 tarihinde doğmuş ve çocukluğunu New York'da geçirmiştir. Babası Michael Lohan ve üç küçük kardeşi Aliana ve Dakota. Lohan'ın ailesinin karmaşık bir geçmişi vardır. 1985 yılında ayrılıp yeniden bir araya gelmiştir. Annesi ve babası, 2005 yılında yine ayrılmış ve 2007 yılında boşanma ile evliliklerini sonuçlandırmıştır.Lohan kendine yeni bir hayat seçerek iş hayatına başladı.Henüz üç yaşındayken çocuk modelliği yapmaya başladı. 1998'de gösterime giren film iyi bir gişe başarısı sağladı, ve Lohan'ın oyunculuğu sinema eleştirmenlerince beğenildi. 2000 ve 2002 yıllarında Life-Size ve Get a Clue adlı iki televizyon filminde rol aldı.

Son zamanlarda magazin basınında adından neredeyse her gün söz edilmektedir.Lohan, modellik kariyerine 3 yaşında Ford Model Ajansı'na kaydolarak başladı.60 dan fazla reklam filminde yer aldı. Onu çekici ve farklı kılan en büyük özelliği çilleri ve kızıl saçlarıydı. Kızıl saçları sayesinde küçük yaşta Abercrombie Kids, ve Calvin Klein gibi büyük markaların yüzü oldu.En büyük çıkışlarından birini 1998 yılında yani henüz 12 yaşındayken oynadığı The Parent Trap filminde ikiz kızkardeşleri canlandırarak yaptı.Albüm yapma fikri, Tommy Mottola'dan çıktı. Mottola, Lindsay'in Freaky Friday de şarkı söyleyip gitar çaldığı sahnelerden çok etkilendiğini söyleyerek ona teklifi kabul ettirdi.Speak albümü Billboard 200 listesine 4. numaradan girdi. İlk single "Rumors",MTV Video Music Awards'da "En İyi Pop Single" ödülünü kazandı.

2005 senesinde Herbie: Fully Loaded film hikâyeleri Altında Lindsay Lohan adlı filmle sinema kariyerine kaldığı yerden Devam eden Loaded, Filmin soundtrack' ine Speak albümünde yer alan tür adli parçasıyla katıldı.2005 senesinin sonunda A Little More (Raw) adli 2 Personal. albümünü piyasaya Süren"Lindsay Lohan" 20 numara olabildi listelerinde albümle Amerika bir araya geldi. BİR önceki albümünde oldugu hazırsındır albümde de pop soundunu sürdüren Lohan, albümüyle müzik eleştirmenlerinden olumsuz Notlar topladı bir araya geldi. A Confessions Broken Heart Daughter Babadan Albümden çıkan uç Tek a bir video klip çeken sanatçı video klibiyle MTV 'nin TL programından ilgi görmeyi başardı araya geldi.

Hapis cezası

Lindsay Lohan, uyuşturucu alıp araba kullandığı için hakkında tutuklama kararı alınmıştı ve 90 gün hapis cezası almıştı. Fakat sonradan cezası 13 güne düşürülen Lohan geri kalan günlerini rehabilitasyon yaparak bitirmişti. Ancak kanında uyuşturucu tespit edilmesi nedeniyle tekrar hapis cezasına çarptırıldı.Hapse girmeden önce tam 300 bin dolar ödeyerek tekrar özgürlüğe kavuştu.