Yıldız Oyuncu Margot Robbie'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf: 30 Tane Erkeğin Arasında Sevişmekten Utandım

Hollywood'un en güzel ve genç yetenekleri arasında bulunan Margot Robbie, aslında kariyerinin en önemli dönemeçlerinden biriydi. Adını eskisinden çok daha geniş bir kitleye duyurdu. Usta bir yönetmen ve gözde bir oyuncuyla birlikte çalıştı. Ama o film, onun için sadece toz pembe anılardan ibaret değil.

UTANÇ VERİCİ ANLARLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

Margot Robbie, kariyerinin önemli parçalarından biri olan başrolünü Leonardo Di Caprio ile paylaştığı 2013 yapımı The Wolf of Wall Street filminin çekimleri sırasında, yaşadığı utandırıcı anlar hakkında ilk kez konuştu.

"30 TANE ERKEĞİN ARASINDA SEVİŞMEKTEN UTANDIM"

28 yaşındaki Robbie, 2014 tarihli filmde Leonardo DiCaprio ile birlikte kamera karşısına geçtiği sevişme sahnelerinin kendisi için tuhaf ve utanç verici olduğunu söyledi. Porter dergisine konuşan Margot Robbie, küçücük bir yatak odasında, kamera arkasında görevli 30 tane erkek kendisine bakarken sevişme sahnesi çekmenin hiç de kolay olmadığını ifade etti.

KARİYERİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Yönetmenliğini Martin Scorsese'nin üstlendiği The Wolf of Wall Street, döneminin en çok izlenen filmlerinden biriydi. DiCaprio'ya en iyi erkek oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçimi, Halkın Seçimi, Altın Küre de dahil çok sayıda ödül kazandıran film, Margot Robbie'nin kariyeri açısından da önem taşıyor.