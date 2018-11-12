12 Kasım 2018, 10:32
»»

Güzel Oyuncu Meryem Uzerli'nin Silikon Yaptırdığı, Tatil Pozuyla Ortaya Çıktı

Tatil için Maldivler'e giden Meryem Uzerli'nin paylaşımındaki bir detay, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Uzerli'nin bikinili paylaşımında silikon yaptırdığı ortaya çıktı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulmaya devam ediyor. Maldivler'de tatil yapan oyuncu son olarak bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Uzerli'nin paylaştığı fotoğraflardaki bir detay takipçilerinin gözünden kaçmadı.

HER ANINI TAKİPÇİLERİ İLE PAYLAŞIYOR

Yurtdışına yerleşen ve bir süredir ekranlardan uzak ünlü oyuncu Meryem Uzerli, bikiniyle objektiflerin karşısına geçti. Uzerli poz verdiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

SİLİKONLARI DİKKAT ÇEKTİ

Fit vücuduyla dikkat çeken oyuncunun yeni yaptırdığı silikonları ise son paylaşımında takipçilerinin gözünden kaçmadı.

FOTOŞOP YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Meryem Uzerli daha önce fotoğraflarında fotoşop yapmış ve bu yüzden takipçilerinin eleştirilerine maruz kalmıştı.

Meryem Uzerli
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:32



YORUMLAR (13)
FURKAN ARAK: kesin fetöcü bu kadın
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ALİ: millet acından ölüyo..
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
OFLU: Habere bakın yav gazetecilik ne hallere düştü.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADANA: BOŞ HABARLERRRRR
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
KÖPRÜDEN GEÇENLER BİLİR: bu kadın tam anlamıyla harika. . fiziğide yüzüde çok şahane. . bu kadını görünce aklıma tek şey geliyor. . bilin bakalım ne?
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın