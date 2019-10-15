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Güzel oyuncu Mine Tugay'dan mini etekli fotoğraf

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

15.10.2019 16:55

Aliye dizisinde adını duyuran ve Star TV'de yayınlanan Medcezir dizisiyle milyonlarca hayran kitlesine ulaşmayı başaran güzel oyuncu Mine Tugay, mini etekli fotoğrafıyla hayranlarını büyüledi.

"KUSURSUZ GÜZELLİK"

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Mine Tugay, fotoğrafıyla kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Tugay'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Çok güzelsiniz Mine hanım." ifadelerini kullandı. Başka bir takipçisi ise "Kusursuz güzellik." yorumunu yaptı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Tugay geçtiğimiz günlerde estetiksiz görüntüsüyle herkesi şaşırtmayı başarmıştı. Sosyal medyaya bomba gibi düşen bu fotoğraf, Mine Tugay'ın takipçilerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Zamanında, "Bir insan estetiksiz de bu kadar güzel olabiliyormuş" yorumları yapılan Tugay'ın takipçileri, "Ben bu kadını doğal sanıyordum, hayal kırıklığına uğradım" şeklinde yorumlar yapmıştı.

Güzel oyuncu Mine Tugay'dan mini etekli fotoğraf

Mine Tugay, Star, TV, Magazin

YORUMLAR(5)
HERKÜL:RESMEN BAŞKA BİRİSİ OLMUŞ, AMA YÜCE RABBİMİN VERDİĞİ VUCUDU YÜZÜ DÜNYA ZAMANINDA DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİN HİÇ Bİ ZAMAN RAHATA KAVUŞAMAYACAK. ALLAH ISLAH ETSİN
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BB:Bu ülkede doğal olan biri varmı acaba alayı estetik bu ne la
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BENCE:Estetik se de , iyi uygulanmış bir örneği .
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ADINIZI YAZIN:eyyy estetik sen nelere yaparsınnn
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CEVAL:malsın olumm
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