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Güzel oyuncu Mine Tugay, doğum gününü duygusal mesajıyla kutladı!

Güzel oyuncu Mine Tugay yeni yaşına girerken yaptığı paylaşımla beğeni topladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Tugay "İyi ki buradayım, iyi ki Mine'yim" dedi.

28.07.2019 22:06
Güzel oyuncu Mine Tugay, doğum gününü duygusal mesajıyla kutladı!

Oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabından yeni yaşına dair paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve dikkat çekici paylaşımlara imza atan Tugay, 41 yaşına dair samimi bir açıklama yaptı.

"İYİ Kİ BURADAYIM, İYİ Kİ MİNE'YİM"

Güzel oyuncu Instagram hesabından video yayınlayarak, "Kırılganlıklarım, yüzleştiklerim, kaçtıklarım, ben olduklarım, ben saydıklarım, yasını sahiplendiklerim, sevgiyle kucakladıklarım, es geçtiklerim, kalbini kırdıklarım, aşık olduklarım, bağ kurduklarım, farkındalıklarım, olduğu için minnet duyduklarım, olmadığı için şükrettiklerim, kendimi kaybettiklerim, kendimi bulduklarım, korkusuzluklarım, nefeslendiklerim, gülümsediklerim, eğlendiklerim, ağladıklarım, yok saydıklarım, var ettiklerim, hayal kurabildiklerim, hayal kırıklıklarım, dönüştürebildiklerim, es verdiklerim, travmalarım, inceliklerim, duygusallıklarım, şifalandıklarım, tökezlemelerim, unuttuklarım, kendimde törpülediklerim, yalnızlıklarım, çocukluklarım, seçimlerim, korkularım, inançlarım. Hiçbirinden şikayetçi değilim çünkü hepsi benim ve hayatıma dahil ettiklerim. Hepsi bana yaşama sevinci veren duygularım, gerçeklerim. İyi ki buradayım, iyi ki Mine'yim." ifadelerini kulladı.


Mine Tugay, Instagram, Magazin

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