Güzel oyuncu Müge Boz, ilk bebeğini kucağına aldı

Güzel oyuncu Müge Boz, geçtiğimiz Haziran ayında basketbolcu Caner Erdeniz ile evlendi. Düğün fotoğrafları ile günlerce konuşulan ve sonrasında hamile olduğunu duyuran Boz, ilk bebeğini kucağına aldı.

İLK BEBEKLERİNİ KUCAKLARINA ALDILAR

Milliyet'te yer alan habere göre: Dün saat 14.00 sıralarında Beşiktaş'ta özel bir hastanede doğum yapan Müge Boz'un bir kız bebeği dünyaya geldi. Bebeklerinin cinsiyetini hamilelik sürecinde öğrenmek istemeyen ikilinin Vina adını verdikleri bebekleri 53 cm ve 3 kilo 500 gram olarak doğdu.

"ARTIK HER ŞEYE KOLAY ERİŞİYORUZ, O YÜZDEN DE CİNSİYETİ ÖĞRENMEK İSTEMEDİK"

Doğuma sayılı günler kala Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Müge Boz, "Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim. Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu. Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor. Açıkçası son zamanlarda çok tatlı yiyorum, eğer tatlı yiyen erkek çocuk doğruyorsa belki bebeğin cinsiyeti erkektir ama inanın bilmiyoruz cinsiyetini öğrenmedik." demişti.

HAMİLE KALMADAN BEBEĞİN ADINI DÖVME YAPTIRDILAR

Ünlü çift, daha evlenmeden önce ileride doğacak bebeklerinin adını Vina koymaya karar vererek kollarına dövmelerini yaptırdı. Yaşadığı o sürece Instagram hesabından paylaşan Müge Boz, "En başından beri, daha ortada portakalın vitamini bile yokken bebeğimizin ismi belliydi. Aşkımızı yaşarken, gözlerimizin içine bakarak dinlediğimiz bu şarkı, ilerde bebeğimizin ismi de olmasın mı dedik... Hayatımda yaptırdığım ilk dövme buydu..." dedi.