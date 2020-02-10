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Güzel oyuncu Natalie Portman, adaylık alamayan kadınların isimlerini kıyafetine işletti

Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, adaylık alamayan kadınlara atıfta bulunmak için Oscar törenine gelirken kıyafetlerine kadın yönetmenlerin adını yazdırdı.

10.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:03

92. Oscar Ödülleri sahiplerinin buldu. Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman'ın adaylık alamayan kadın adaylara atıfta bulunduğu kıyafeti ise kırmızı halının en çok konuşulan olayı oldu.

ANLAMLI KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

The Farewell, Booksmart, Little Woman gibi iddialı filmlerin kadın yönetmenlerinin Akademi tarafından görmezden gelinmesi ayrımcılık ve eşitsizlik yorumlarına yol açmıştı. Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman da tepkisini kırmızı halıda gösterdi ve aday olamayan kadın yönetmenleri unutmadı. Portman törene, Akademi tarafından adaylık alamayan kadın yönetmenlerin isimlerinin işlendiği bir kıyafet tercih etti.

"HARİKA ÇALIŞMALARI TANINMAMIŞ KADINLARI TANIMAK İSTEDİM"

Portman'ın kıyafetinde Lorene Scafaria, Marielle Heller, Lulu Wang, Alma Har'el, Greta Gerwig, Mati Diop, Melina Matsoukas, Céline Sciamma gibi bu sene adaylık alamamış kadın yönetmenlerin isimleri yer alıyor. Kıyafetiyle ilgili olarak konuşan Portman, "Bu yıl harika çalışmaları tanınmamış kadınları ince bir şekilde tanımak istedim" dedi.

İşte Natalie Portman'ın dikkat çeken kıyafeti...

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Güzel oyuncu Natalie Portman, adaylık alamayan kadınların isimlerini kıyafetine işletti

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