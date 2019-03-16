Güzel Oyuncu Nilay Duru İlk Bebeğini Kucağına Aldı

İnadına Aşk ve Bizim Hikaye gibi başarılı dizilerde canlandırdığı karakterle adını geniş kitlelere duyuran Nilay Duru, bir kız bebek dünyaya getirdi.

Uzun süredir birlikte olduğu Emrah Kınay ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan güzel oyuncu Nilay Duru, ilk bebeğini kucağına aldığını duyurdu.

"AŞKTAN DOĞAN BEBEK"

Bir kız bebek dünyaya getiren Duru, Instagram'da paylaştığı fotoğrafa, 'Aşktan doğan aşk Elay' notunu düştü.

NİLAY DURU KİMDİR?

Aslen Romanya göçmeni bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen Nilay Duru, 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Nilay Duru eğitimine Uludağ Üniversitesi İktisat bölümünde okurken üçüncü sınıfta bırakarak konservatuarda devam etmiştir. Küçüklüğünden beri oyunculuğa ilgi duyan Duru devlet konservatuvarını birincilikle bitirmiştir. Oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamış oynadığı oyunlarda büyük beğeni toplamıştır. Kızıl Elma dizisinde 'Hatice', Asla Vazgeçmem dizisinde ise Elif karakterlerini canlandıran Nilay Duru, 2015 yapımı İnadına Aşk dizisiyle geniş bir kitle tarafından tanındı. En son 'N'olur Ayrılalım' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Nilay Duru, uzun süredir birlikte olduğu Emre Kıyan'la hayatını birleştirdi.