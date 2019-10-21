Güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy, kırmızı mayolu pozuyla hamile olduğunu duyurdu

2014 yılında hayatını Pamir Kıraner ile birleştiren güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy'dan hayranlarını sevindiren bir müjde geldi. Evlendikten iki yıl sonra Amerika'ya taşınan Aksoy, sosyal medya hesabından kırmızı mayosuyla verdiği pozla hamile olduğunu duyurdu.

"BAZI SÜRPRİZLER ÇOK GÜZEL"

Ünlü oyuncu köpeği ile çekilen bu pozunu sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, anne olacağını, "Bazı sürprizler çok güzel" sözleriyle duyurdu. Takipçileri bebek bekleyen çifte çok sayıda, "Tebrikler" ve "Maşallah" yorumları yaptı.

SAADET IŞIL AKSOY KİMDİR?

Saadet Işıl Aksoy, 29 Ağustos 1983 tarihinde istanbul'da doğmuştur. İki abisi vardır. Babası Nevşehir kökenli, Annesi Edirne ve Siirt kökenlidir. Annesi İnci Aksoy Polis Başmüfettişidir. Babası Anıl Aksoy Emekli Başkomiser olup 2013 yılının başında vefat etmiştir.

Acıbadem Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2010 yılında Robert Harling'in yazarlığını yaptığı, Tiyatrokare tarafından sahnelenen "Çelik Manolyalar" adlı tiyatro oyununda rol aldı.

lk beyazperde deneyimi Semih Kaplanoğlu'nun Yumurta filmiyle 2007 yılında olmuştur. Bu film ile 2007 Şili'nin Valdivia Uluslararası Film Festivali ve 2007 Saraybosna Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı, 2007 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Behlül Dal Genç Yetenek Özel Ödülü'nü kazandı.

2008 yılında ABD yapımı "A Beautiful Life" filminde Denise rolünde oynadı. Ardından Mert Fırat ile başrollerini paylaştığı "Başka Dilde Aşk" adlı filmde oynamıştır. Bu film 46. Altın Portakal Film Festivali'nde Kent Konseyi Seyirci Ödülü'nü aldı.

2009 yılında başrollerini Catherine Zeta Jones ve Justin Bartha'nın paylaştığı "Aşkın Yaşı Yok/ The Rebound" filminin Türkiye çekimlerinde küçük bir rol aldı.

2009 yılında yönetmenliğini Sergio Castellitto'nun yaptığı ve Bosna Savaşı dönemini anlatan "Twice Born" adlı bir drama türü filmde, Aska karakterini oynayarak Penelope Cruz'la birlikte rol aldı. 2013 yılında Tolgahan Sayışman ile birlikte "Sürgün" filminde oynadı. L'Oreal Paris'in reklam yüzü oldu.