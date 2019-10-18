Güzel oyuncu Seda Tosun, dekolteli ve mini etekli pozuyla adından söz ettirmeyi başardı

Güzel oyuncu ve şarkıcı Seda Tosun, sosyal medya hesabından yayınladığı cesur fotoğrafla adından söz ettirmeyi başardı.

"GÜZELLİĞİNİZ DÜNYA STANDARTLARINDA"

Instagram hesabından dekolteli siyah bluzu ve mini eteğiyle poz veren Seda Tosun'un fotoğrafı kısa süre içerisinden çok sayıda beğeni aldı. Tosun'un bir takipçisi fotoğrafa, "Keşke sizi daha fazla ekranlarda görsek çok güzelsinizin. yorumunu yaptı. Tosun'un başka bir takipçisi ise, "Güzelliğiniz dünya standartlarında" dedi.

SEDA TOSUN KİMDİR?

Seda Tosun, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mahsun Kırmızıgül'ün duygusal sinema filmi "Mucize"nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Seda Tosun, Aydın Üniversitesi Drama Oyunculuk Bölümü bölümü mezunudur. Balayı filminde başrol oynayarak herkesin tanıdığı bir isim haline gelen genç ve güzel oyuncu Seda Tosun, 1.78 cm boyundadır. Ayrıca Seda Tosun 2008 yılı Miss Turkey finalistlerindendir. İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencisi olan Tosun, role 3 bin kişi arasından seçildi. Mucize filminde Deli Aziz karakterinin eşi olan Mızgin'i canlandıran Seda Tosun, Mehmet Ali Erbil ve Cenk Kangöz'le yaşadığı aşklarla da gündeme gelmişti.