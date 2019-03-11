Güzel Oyuncu Selen Soyder, Merdivenden Düşerek Burnunu Kırdı

Başrolünü Tolgahan Sayışman'la paylaştığı Lale Devri dizisinden sonra ekranlarda görünmeyen güzel oyuncu Selen Soyder, hayranlarını korkuttu. Soyder, evinde dengesini kaybederek, merdivenlerden düştü. Soluğu hastanede alan Soyder'in, burnunun kırıldığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Güzel oyuncunun, önceki gün ise Instagram'da paylaştığı fotoğrafta, burnunun bantlı olduğu görüldü.

SELEN SOYDER KİMDİR?

Selen Soyder, 26 Aralık 1986 tarihinde İzmir, Konak'da doğmuştur. Tam adı Mükerrem Selen Soyder'dir. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir Selma Yiğitalp Lisesinde okudu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde öğrenci olarak devam etmektedir. 2006 yılında "Miss Model Of Turkey" yarışmasında ikinci güzeli seçildi ve "Miss Bikini Of The Universe" yarışmasında Çin Halk Cumhuriyetî'nde Türkiye'yi temsil etti. İlk 5'e giren Soyder, Türkiye'ye "En iyi milli kostüm ödülü"nü de getirdi.

2007 yılında "Miss Turkey" güzellik yarışmasına katıldı Türkiye güzeli seçildi. Türkiye'yi; Çin'in Sanya adasında yapılan "Miss World 2007" yarışmasında temsil etti. Çin'den döner dönmez Vakko'nun modelliğini yaptı. Daha sonra da İngilizcesini ilerletmek için dil eğitimi maksadıyla Kanada'ya gitti ve 2009 yılında döndü.

Geldikten sonra spikerlik kursuna yazıldı ve Star TV'de staj yaptı.

2010 yılında FOX TV'de yayınlanan "Yer Gök Aşk" dizisinde ilk bölümlerinde başrolde oynayan Birce Akalay ve Murat Ünalmış ile birlikte rol aldı. Dizinin 2. sezonlarına yakın başrol oyuncusu Selen Soyder aynı yapım şirketinin bir başka dizisi olan "Lale Devri" adlı diziye Türk dizi tarihinde ilk olarak Yer Gök Aşk'ta ki karakter ismiyle transfer olmuştur.

Selen Soyder, 2012 yılında "Lale Devri" adlı dizide Tolgahan Sayışman, Hatice Aslan, Korel Cezayirli, Gül Onat, Kenan Bal ile birlikte başrol oynamıştır.

Selen Soyder, 2011 yılında"Yer Gök Aşk" dizisinin yönetmenlerinden olan Ulaş İnaç'la evlilik yolunda adım attı. Ancak 2012 yılının başında ayrıldıklarını duyurdu.

Selen Soyder, 2012 yılında model ve oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikte oldu.

Soyder, daha sonra 2015 yılında Oren Fransez ile evlendi.

Fırsat buldukça pilates ve yoga yapan Selen Soyder, çocukluğundan bu yana kırmızı et yemediğini söylüyor.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Kod Adı Reaksiyon (Dr. Zeynep) (TV Dizisi)

2011 – 2013 - Lale Devri (TV Dizisi)

2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (TV Dizisi)