Güzel Oyuncu Serenay Sarıkaya, Hastaneye Kaldırıldı!

Alice Müzikali ile beğeni toplayan Serenay Sarıkaya hastane odasından paylaştığı bir fotoğrafa duygularını not düşerek, "Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.

"SERUMLARLA AYAKTA ZOR DURUYORUM"

"Son üç oyundur serumlarla ayakta zor duruyor, bazen kaldırabileceğimden fazla stres ve gerginlik yaşıyorum" diyen Sarıkaya, "Bunu buraya koymak istedim çünkü hatırlamak istedim. İçinde olduğum bu yeni dünyanın bana yaşattığı her şey iyi ve kötü her tecrübe çok kıymetli benim için. Son üç oyundur serumlarla ayakta duruyor, bazen bazen kaldırabileceğimden fazla stres ve gerginlik taşıyorum. kolay değil yıllardır içinde bulunduğum tv, sinema oyunculuğundan çok farklı bir şey bu sahne." dedi.

"NE ZORMUŞ ARKADAŞ"

Sözlerine şu şekilde devam eden Serenay Sarıkaya, "Alıştığımın çok dışında bir tempo. Sahnenin başka kuralları var. Bir gün bir kalkıyorum sesim tamamen gitmiş mesela. 'Ben bugün çok hastayım gelemeyeceğim" diyemiyorsun mesela... Sahneye çıkamamak korkutmaya başlıyor seni. (Bir de tiz noktalara çıkamamak...) Kendini daha çok dinlemeye kendine daha iyi bakmaya başlıyorsun. Hatta zorundasın. Hayatımda ilk defa bu kadar zorlanıyorum ama garip bir keyif de var işin içinde. Adrenalin... Her meslek zor elbette ama sahneye çıkmak her seferinde yeni, organik, canlı bir performans ortaya koymak ne zormuş arkadaş..." dedi.