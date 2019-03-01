Güzel Oyuncu Sevda Erginci, Lavabo Pozuyla Sosyal Medyada Olay Oldu

Sade ve duru güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla da ilgi gören Sevda Erginci, Yasak Elma'daki performansıyla dikkat çeken genç oyuncular arasında.

DEKOLTELİ ELBİSESİYLE LAVABO POZU VERDİ

Genç oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Erginci, derin dekolteli elbisesiyle lavaboya oturarak poz verdi.

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TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLDÜ

Sevda Erginci verdiği cesur pozla, takipçilerini ikiye böldü. Birçok takipçisi güzel oyuncunun bu pozunu beğenirken, diğer takipçileri "Yakıştıramadık" yorumunu yaptı.

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SEVDA ERGİNCİ KİMDİR?

3 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da doğangüzel oyuncunun anne ve babası, O henüz4 yaşındayken ayrıldı. İçindeki oyunculuk ve tiyatro aşkı ise 15 yaşında başladı.

Tiyatro ile ilk buluşması Semaver Kumpanya'da çocuk tiyatrosunda "Paki ve Sevgi Çiçekleri" oyunu ile oldu.

1,5 yıl oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu 2012 yılında "Koyu Kırmızı" adlı dizide Özgü Namal ve Ozan Güven ile birlikteoynayarak Ayşe karakterini canlandırdı.

2012'de Mehmet Aslantuğ ve Fahriye Evcen'in başrollerini paylaştığı Osmanlı Devleti'nin son zamanlarını anlatan "Veda " adlı dizide Lamia karakterini canlandırdı.

2013 – 2014 yılları arasında yönetmenliğini Murat Saraçoğlu'nun yaptığı "Karagül" dizisinde Ece Uslu ve Yavuz Bingöl ile birlikte rol aldı.