30.05.2019 14:49
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Güzel oyuncu Sinem Kobal, denize açıldıkları botu halatlardan kurtardı

Tatil sezonunu Marmaris'te açan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, denize açılmak için bindiği botta ufak bir engelle karşılaştı. Kobal, halatlara takılan botu aşağıya sarkarak kurtardı.

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, tatil için Marmaris'e gitti. Bayram öncesi Bozburun'da çıktıkları tatilin keyfini çıkaran ikiliye arkadaşları eşlik etti.

BOTA HALAT TAKILDI

Takvim'in haberine göre, botla denizde tura çıkmaya hazırlanan çift, çıkan bir aksaklıktan dolayı uzun süre botu hareket ettiremedi. Ne olduğunu merak eden güzel oyuncu da bottan inerek olaya dahil oldu. Botun hareket etmesiyle dümene geçen yakışıklı oyuncu, bota halatın takıldığını fark etti.

BOTU HALATLARDAN KURTARDI

Bunun üzerine güzel oyuncu Sinem Kobal aşağı sarkarak, botu halatlardan kurtardı.

Güzel oyuncu Sinem Kobal, denize açıldıkları botu halatlardan kurtardı Magazin


YORUMLAR (23)
METİN: bu ne şimdi haber mi bizimle kafamı buluyorsunuz?
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YETMİŞÜÇ: Kenan pozisyonu izlemiştir o duruşa vuruş hesabı :)
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S.A: bu tarz haberler kapatılsın. .
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FARUK: Yani. .
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ASLI: TUTTURMUŞUNUZ Bİ RAMAZAN DA RAMAZAN BAŞKA BİŞEY ANLAMIYORSUNUZ. HERKES SİZİN GİBİ YAŞAMAK ZORUNDAMI BURASI ÖZGÜR BİR ÜLKE İSTEYEN ORUÇ TUTAR İBADET EDER İSTEYEN HAYATIN ZEVKİNİ ÇIKARARAK YAŞAR KİMSE KARIŞAMAZ.
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