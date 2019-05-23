23.05.2019 17:34
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Güzel Oyuncu Tuba Ünsal, Cesur Pozlarıyla Parmak Isırttı

Ekranlardan bir süredir uzak kalan güzel oyuncu Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğrafıyla takipçilerine parmak ısırttı.

Güzel oyuncu Tuba Ünsal, cüretkar pozlarıyla takipçilerini mest etti. Tuba Ünsal'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı.Ünsal'ın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğiniz çok güzel." yorumunu yaptı.

"HEMCİNSLERİNİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ"

Başından 2 evlilik geçen oyuncu Tuba Ünsal, eski eşlerine ömür boyu nafaka ödemek istemeyen erkeklere destek verdiği için hemcinselerinin tepkisini çekmişti. İlk evliliğini Cem Çantaş ikinci evliliğini de Mirgün Cabas'la yapan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı olmuştu. Yaptığı paylaşımda eski eşlerine ömür boyu nafaka ödemek zorunda olan erkeklere destek veren Ünsal, kadın takipçilerinin tepkisine maruz kalmıştı.

Güzel Oyuncu Tuba Ünsal, Cesur Pozlarıyla Parmak Isırttı Tuba Ünsal, Magazin


YORUMLAR (13)
MELISA58: Parmak isirtti bu resimler mi ? Allahimm milletin gözü kör galiba
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ALİ: NE CESUR POZLARMIŞ BE AĞZIM AÇIK KALDI
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CESUR BİRİDİR: Çok ısrar etti, pozları ben çektim, gömleğimi istedi divanda böyle şekil yaptı. Güya benim içindi ama buna güven olmaz
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SEMA: Giiiiiiiiiiiiickk
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MESAJI VERMİŞ: Yatağa gerek yok divana razıyım demiş
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