Güzel Oyuncu Tuba Ünsal, Cesur Pozlarıyla Parmak Isırttı

Güzel oyuncu Tuba Ünsal, cüretkar pozlarıyla takipçilerini mest etti. Tuba Ünsal'ın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı.Ünsal'ın bir takipçisi paylaşıma, "Fiziğiniz çok güzel." yorumunu yaptı.

"HEMCİNSLERİNİN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ"

Başından 2 evlilik geçen oyuncu Tuba Ünsal, eski eşlerine ömür boyu nafaka ödemek istemeyen erkeklere destek verdiği için hemcinselerinin tepkisini çekmişti. İlk evliliğini Cem Çantaş ikinci evliliğini de Mirgün Cabas'la yapan Tuba Ünsal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilerin odağı olmuştu. Yaptığı paylaşımda eski eşlerine ömür boyu nafaka ödemek zorunda olan erkeklere destek veren Ünsal, kadın takipçilerinin tepkisine maruz kalmıştı.