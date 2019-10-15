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Güzel oyuncu Tuvana Türkay'dan derin dekolteli poz

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından yayınladığı dekolteli pozuyla takipçilerinin dikkatini çekti.

15.10.2019 23:08

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile yaşadıkları çalkantılı ilişkiyle gündeme gelen Tuvana Türkay, dekolteli fotoğrafıyla sosyal medya hesabını takip eden hayranlarının dikkatini çekti.

ÇOK SAYIDA YORUM VE BEĞENİ ALDI

Instagram hesabından paylaşım yapan güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği pozla takipçilerinin beğenisini kazandı. Dekolteli fotoğrafını yayınlayan güzel oyuncunun paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

SPOR HAREKETİYLE HAYRANLIK UYANDIRMIŞTI

Oyunculuğundaki başarısının yanı sıra spora olan düşkünlüğü ile de bilinen Tuvana Türkay, yaptığı spor hareketiyle ne kadar esnek olduğunu takipçilerine göstermişti.

Güzel oyuncu Tuvana Türkay'dan derin dekolteli poz

Tuvana Türkay, Alper Potuk, Magazin

YORUMLAR(3)
COGANEZ:Bu kim
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SSSSSS:millette amma meraklıymış orasını burasını açıpta poz vermeye
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ŞAHİN KAYA:bunların hakkını vereceksin. . .
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