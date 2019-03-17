Güzel Oyuncu Tuvana Türkay Kitap Yazmaya Karar Verdi

Alper Potuk'la sansasyonel aşk yaşayan oyuncu Tuvana Türkay, kitap yazmaya karar verdi.

"BEN DE KİTAP ÇIKARMAYA KARAR VERDİM"

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, açıklamalarda bulundu. Ozan Doğulu ile bir single çalışması yapan Türkay, müzikten sonra yeni hedefinin kitap yazmak olduğunu açıkladı: "2015 yılından beri yazıyorum. Geçen günlerde okuduğum bir kitapta yazarın benimle aynı tarz yazdığını gördüm. Ben de kitap çıkarmaya karar verdim."

"EV HEDİYESİ ÖPÜCÜK"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan sosyetik güzel Tuvana Türkay, annesini dudağından öpmesiyle gündeme gelmişti. Türkay yaptığı paylaşıma, "Ev hediyesi öpücük" notunu ekledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURMUŞTU

Şeyma Subaşı'nın gündeme gelmesinin sebebi ise bu kez kendi paylaşımı olmamıştı. Dex Yayınları, sosyal medya hesabından Subaşı'nın da yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak ünlü ismin kitap çıkaracağını duyurmuştu. Yayınevinden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: "Hazır mısınız bomba gibi bir kitap geliyor."