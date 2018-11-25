25 Kasım 2018, 14:55
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Güzel Oyuncu Yasemin Allen, Cesur Paylaşımıyla Takipçilerini Büyüledi

Sevgilisiyle birlikte Kenya'ya tatile giden güzel oyuncu Yasemin Allen, bikinili paylaşımıyla kendine hayran bıraktı.

Yasemin Allen, soğuk günlerde yaptığı tatil paylaşımıyla takpçilerinin içini ısıttı. Güzel oyuncu, yaptığı paylaşıma, " Kenya'nın kıyılarında güneş böyle doğuyormuş demek" notunu düştü. Allen'in bu paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı.

TAKİPÇİLERİ KISKANDI

Takipçileri deniz ve güneşin tadını çıkaran güzel oyuncunun fotoğraflarına, 'Biz burada üşüyelim. Sen oralarda denizin tadını çıkar' yorumunda bulundu.

MEKAN ŞAŞIRTTI

Ayrıca güzel oyuncu cesur paylaşımıyla takipçilerine mekan şaşırttı. Çoğu takipçi Allen'in Kenya etiketini, Konya diye algıladı.

Kenya,Yasemin Allen
25 Kasım 2018 Pazar 14:55



YORUMLAR (7)
İPLE BAĞLAMIŞ: Düşmesin diye tutuyor, ha düştü ha düşecek
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ASLI: HATUN ÇOK GÜZEL, VE BU GÜZELLİĞİNİDE SERGİLEMEKTEN ÇEKİNMİYOR. BEĞENMEYENLER YALLAH ARABİSTAN'A İRANA
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SİNEM: böyle açık saçık kadınlarla aynı havayı solumak istemiyorum,,onlar yallah çine gitsinler,bu ülke bizim.
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  • CENGIZHAN : SİNEM. HANİM BİZDE ORTAÇAĞDAN KALMA KILIK KIYAFETLE GEZEN O GÜNÜN YAŞAM TARZIYLA ÖVÜNEN 1500 YIL ÖNCESİNDE KALMIŞ ZİHNİYETLE CAHİLLERLE AYNI HAVAYI SOLUMAK İSTEMİYORUZ AMA NE YAPALIM EĞİTMEYE BİLİNÇLENDİRME YE ÇALIŞIYORUZ MÜMKÜN OLDUGU KADAR.
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  • SERAP : hahahah ülke acik sacik olmayan kadinlarin mi ? Niye biri size yoksa tabusunu mu verdi bu topraklarin ? :))))) komik cahil :)
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