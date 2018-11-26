Güzel Oyuncu Yasemin Allen Kimdir? Yasemin Allen Kaç Yaşındadır?

En son sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlar ile gündeme gelen güzel oyuncu takipçilerinden birçok beğeni ve yorum aldı. Peki, Strike Back dizisinin Rus ajanı Yasemin Allen kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Tüm merak edilenler haberimizde...

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Allen tam adıyla Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989 yılında, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya geldi. Kaan adında bir erkek kardeşi olan güzel oyuncu, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini Türkiye'de tamamlamasının ardından 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti.

18 YAŞINDA TÜRKİYE'YE TEKRAR DÖNDÜ

29 yaşındaki Yasemin Allen lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesi'nin sinema televizyon bölümünden burs almaya hak kazandı. 18 yaşında Türkiye'ye döndü ve Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

Ysemin Allen ve Annesi Suna Yıldızoğlu

ANNESİ İLE BİRLİKTE DİZİDE ROL ALDI

Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finale kaldı. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başroldeydi. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerine hayat verdi. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü canlandırdı. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakteri ile ekranlarda boy gösterdi. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzüydü.

Yasemin Allen - Muhteşem Yüzyıl Dizisi

'SU ve ATEŞ' FİLMİYLE SİNEMAYA ADIM ATTI

Yasemin Allen, Özcan Deniz'in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı aynı zamanda başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle başarısını sinemaya taşıdı. 2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosunda yer aldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterine hayat verdi.

Yasemin Allen - Strike Back Dizisi

RUS AJANI YASEMİN

Yasemin Allen, son olarak Rus ajanı'Katrina Zarkova' rolüyle ABD- İngiltere ortak yapımı 'Strike Back' dizisinde yer alıyor.