Güzel Oyuncu Yasemin Kay Allen'den Yılanlı Video!

Oyunculuk kariyerine İngiltere'de devam eden Yasemin Kay Allen, paylaştığı yılanlı videoyla sosyal medyaya damga vurdu.

"HEP BİR OĞLUM OLSUN İSTEMİŞTİM"

Bir süredir Türkiye'deki dizilerde rol almayan Yasemin Kay Allen, son olarak Amerikan yapımı 'Strike Back' dizisinde rol almıştı. Londra'da yaşayan güzel oyuncu elindeki sarı renkli bir yılanla çektiği videoyu Instagram hesabından paylaştı. Beslediği yılanın Kraliyet Pitonu olduğunu söyleyen Yasemin Kay Allen, paylaşımına "Hep bi oğlum olsun istemiştim. Adı Lord Flashheart, o bir Kraliyet Pitonu. Erkek olduğu için 1 metre boyunu bulur" notunu yazdı. Allen'in ilginç videosu kısa sürede on binlerce izlenmeye ulaştı.

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Allen tam adıyla Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989 yılında, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da dünyaya geldi. Kaan adında bir erkek kardeşi olan güzel oyuncu, üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. İlköğrenimini Türkiye'de tamamlamasının ardından 11 yaşında annesiyle birlikte Avustralya'ya yerleşti.

18 YAŞINDA TÜRKİYE'YE TEKRAR DÖNDÜ

29 yaşındaki Yasemin Allen lise yıllarında sinema televizyon, drama, resim ve Japonca dersleri aldı ve kısa filmler çekti. Queensland Üniversitesinin sinema televizyon bölümünden burs almaya hak kazandı. 18 yaşında Türkiye'ye döndü ve Müjdat Gezen Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi.

ANNESİ İLE BİRLİKTE DİZİDE ROL ALDI

Allen, 2008'de L'Oréal'in yeni yüz yarışmasında finale kaldı. Aynı yıl annesinin de yer aldığı Elif dizisinde başroldeydi. 2010'da Kavak Yelleri dizisinde Elena, Yerden Yüksek dizisinde ise Juliette karakterlerine hayat verdi. 2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü canlandırdı. 2013'te "Merhamet" dizisinde Irmak Tunalı karakteri ile ekranlarda boy gösterdi. Aynı yıl N11.com adlı alışveriş sitesinin reklam yüzüydü.

'SU ve ATEŞ' FİLMİYLE SİNEMAYA ADIM ATTI

Yasemin Allen, Özcan Deniz'in senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı aynı zamanda başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle başarısını sinemaya taşıdı. 2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosunda yer aldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterine hayat verdi.

RUS AJANI YASEMİN

Yasemin Allen, son olarak Rus ajanı'Katrina Zarkova' rolüyle ABD-İngiltere ortak yapımı 'Strike Back' dizisinde yer alıyor.