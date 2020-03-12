Güzel oyuncunun doğal hayat keyfi
Oyuncu Gülper Özdemir, önümüzdeki günlerde başlayacak olan yeni dizi projesi öncesi soluğu Sinop'ta yaşayan ailesinin yanında aldı.
12.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:00
TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan "Hay Sultan" adlı dizi'de Çetin Tekindor ile birlikte seyirciyle buluşmaya hazırlanan oyuncu Gülper Özdemir çekimler öncesi tatilin keyfini çıkartıyor. Sinop 'ta yaşayan ailesinin yanında tatil yapan güzel oyuncu, sosyal medyada odun keserken ve tavukları beslerken fotoğraflarını paylaştı.& ;
Kaynak: Snob Magazin
Etiketler : Gülper Özdemir, Çetin Tekindor, Sinop, Magazin
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