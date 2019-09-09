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Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden sokak konseri

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla açık alanda konser verdi.

09.09.2019 08:16 Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden sokak konseri
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla açık alanda konser verdi.
Cumhuriyet Meydanı'nda öğrenciler tarafından bazı enstrümanlar eşliğinde verilen konser vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Okulun keman öğretmeni Çağrı Çalışır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılının başlamasından önceki seminer döneminde, ilçenin cadde ve sokaklarında müzik etkinlikleri yapma kararı aldıklarını söyledi.
Çalışır, "Bu vesileyle hem okulumuzun tanıtımını yapıyor hem de öğrencilerimizin heyecanlarını yenebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Sokak konserini izleyen vatandaşlardan Süleyman Köseoğlu ile Sedat Mantar da liseli öğrencilerin icrası zor olan klasik müzik eserlerini ellerindeki enstrümanlarla başarılı bir şekilde sunduğunu ifade etti.

Balıkesir, Ayvalık, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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