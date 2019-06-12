Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde yıl sonu sergisi

Bilecik
Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde (GSTF) yıl sonu sergisi düzenlendi.
Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde, Vali Bilal Şentürk, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Belediye Başkan Yardımcısı Melek Subaşı
, kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, temel sanat, desen, dekor uygulamaları, yüzeysel tasarım ve bilgisayar destekli ürün tasarımında eserler sergilendi.Vali Şentürk
, Bilecik'in özellikle sosyal ve turistik olarak gelişmesi için güzel sanatlar alanında nitelikli çalışmalara ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "İhtiyacı, üniversite kapatacaktır. Bilecik, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri yansıtan eserlerle hem şehrin tanıtımı yapılacak hem de ekonomik katkı sağlayacaktır." dedi.
Rektör Taş da fakültenin çalışmalarını yakından takip ettiğini ve her yıl ortaya çıkan zengin eserlerin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.
Şentürk ve beraberindekiler konuşmaların ardından sergiye gezerek, öğrencilerden bilgi aldı.
Kaynak: AAMelek Subaşı
, Bilecik
, Güncel