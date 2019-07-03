Güzel şarkıcı Ebru Gündeş, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi

Geçtiğimi aylarda Çabuk Unutma şarkısına klip çeken güzel şarkıcı Ebru Gündeş, sosyal medya hesabında makyajsız halini yayınladı.

"GÜZELLİĞİNİZLE YILLARA MEYDAN OKUYORSUNUZ"

Güzel şarkıcı Ebru Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa "Kısa bir tatil arası." notunu ekledi. Takipçileri de Ebru Gündeş'in paylaşımına sessiz kalmadı. Ebru Gündeş'in bir takipçisi paylaşıma, "Makyajsız daha güzelsiniz." yorumunu yaptı. Gündeş'in başka bir takipçisi ise, "Güzelliğinizle yıllara meydan okuyorsunuz." yorumunu yaptı.

EBRU GÜNDEŞ KİMDİR?

24 Temmuz 1975'te İstanbul'da doğdu. Annesi Müjgan Kumartaşlıoğlu'dur. 5 yaşındayken evi terk eden, hiç görüşmediği babasının adı Remzi Gündeş'tir. Ankara'da Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu'nda okudu. Ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Ebru Gündeş, maddi imkansızlıkları yüzünden öğrenimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Bir süre konfeksyon işçisi olarak çalıştıktan sonra o sıralar kurulma aşamasında olan Raks Neşe Müzik'in ortağı Neşe Demirkat tarafından keşfedildi.

İlk albümünü hazırlamaya başlamadan önce, sahne tecrübesi kazanabilmek için bir süre Emel Sayın'a vokalistlik yaptı. Kısa zaman içinde bu renkli dünyaya alışmayı başardı ve ilk albümünün hazırlıklarına başladı. 1993 yılında, Selçuk Tekay'ın prodüktörlüğünü ve Özkan Turgay'ın aranjörlüğünü yaptığı ilk albümü "Tanrı Misafiri"ni çıkardı. Bu albüm ile yakaladığı başarı tanınmasının yanı sıra, pek çok ödülün de sahibi olmasını sağladı. 1994,1995 ve 1996 yıllarında düzenlenen Kral Tv Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Kadın TSM Sanatçısı" ödülünü kazandı. İlk albümünün başarısı üzerine hemen ikinci albüm hazırlıklarına başladı ve 1994 yılında "Tatlı Bela" albümü yayınlandı.

1995 yılında çıkardığı "Ben Daha Büyümedim" adlı albümü ile de iyi bir satış grafiği yakaladı. Bir sonraki albümü "Kurtlar Sofrası"nın ardından kendisine gelen televizyon dizileri için oyunculuk tekliflerini değerlendirdi. 1998 yılında yine Selçuk Tekay prodüktörlüğünde çıkardığı albümü "Sen Allah'ın Bir Lütfusun" ile de önemli satış rakamlarına ulaştı. 1999 yılında çıkardığı "Dön Ne Olur" adlı albümünün tanıtımı sırasında, basın mensupları karşısında 1 Aralık 1999 günü beyin kanaması geçirdi. Bu olay üzerine uzunca bir süre hayranlarından uzak kalan Gündeş'in bu albümü de 1 milyondan fazla satıldı. Ebru Gündeş, uzun bir süre dinlenme döneminin ardından, 11 Mart 2000 gecesi Bostancı Gösteri Merkezi´nde ilk konserini verdi. Bu konserin tüm gelirini Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği´ne bağışladı.

Popstar Alaturka adlı yarışmada da jüri üyeliği yapmıştır. 2001 yılında çıkardığı yedinci; 'Ahdım Olsun' isimli albümünde Türkiye'nin en iyi söz yazarları, bestecileri ve aranjörleriyle çalışan Ebru Gündeş albüm kalitesi ve tirajıyla müzik piyasasının gündemine oturmayı yine başarmıştı. 2003 yılında ise "Şahane" albümü sevenleriyle buluştu. Sekizinci albümüyle bugüne kadar elde ettiği başarıyı ve satış grafiğini yakaladı. 2004 yılında dokuzuncu albümü 'Bize de Bu Yakışır' ile sevenleriyle buluşur. 2006 yılının Aralık ayında çıkan onuncu albümü 'Kaçak' ile müzik marketlerdeki yerini aldı, kariyerinin en güzel ve verimli günlerini yaşadığını söyleyerek son hız çalışmalarına devam etti. 2008 yılında 12 Ekim de "EVET" ismini verdiği albümünü sevenleriyle buluşturan sanatçı Kızıl Mavi, Ölümsüz Aşklar, Harika gibi birçok şarkısı yine dillerden düşmezken yeni albümünün çalışmalarına başladı.

2011 yılında Müzik Yönetmenliğini Taşkın Sabah'ın yaptığı ; Ayla Çelik , Ersay Üner, Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Şebnem Sungur, Zeynep Talu ve Sezen Aksu'nun değerli eserlerinden oluşan " BEYAZ " adlı albümü müzik marketlerdeki yerini aldı. 2013-2014-2015 yılları arasında O Ses Türkiye adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. 2016 yılında ailevi sorunları nedeniyle dinlenmek istedi. "O Ses Türkiye" yarışması jüriliğini kendi isteğiyle bıraktı.