Haberler» Magazin» Haber

Güzel şarkıcı Fatma Turgut'tan samimi itiraf: Aldattım!

Model grubundan ayrılarak yoluna yalnız devam eden Fatma Turgut, katıldığı programda samimi bir itirafta bulunarak, "Hem aldatıldım hem aldattım." ifadelerini kullandı.

29.07.2019 17:00
Güzel şarkıcı Fatma Turgut'tan samimi itiraf: Aldattım!

Şarkıcı Fatma Turgut, Gökhan Çınar'ın hazırlayıp sunduğu 'Katarsis' programına konuk oldu. Turgut, aşk hayatına dair samimi itiraflar da bulundu. Hayat hikayesini anlatan rockçı, aldatıldığını ve aldattığını itiraf etti.

"HAYAT BANA BUNLARI GETİRDİ"

Kötülüğünden değil, naifliğinden bir çok şey yaşadığını ifade eden Fatma Turgut, "O kız gençti ve meraklıydı. Her hissin nasıl olduğunu bilmek, yaşamak ve tatmak istedi. Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim" dedi. Zor bir hayat yaşadığını ve deli işi yaptığını belirten şarkıcı, "Duygu durumlarını iyi dengelemek gerekiyor." şeklinde konuştu. 'Yalnızlık Senfonisi' parçasını söylerken ağlamamak için kendini tutan Turgut, "Yalnızlık çok kıymetli ve değerliymiş. Geçtiğimiz üç senede o kadar yalnız kaldım ki… Ama iyi ki de hayat bunları bana getirdi." açıklamasını yaptı.

Şarkıcı Fatma TurgutŞarkıcı Fatma Turgut'dan ilginç itiraf: Aldatıldım ve aldattım


Fatma Turgut, Çınar, Magazin

YORUMLAR (27)
MMMM: seni bile kabul eden olmuş ya tebrikler valla.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DRAGON: insan olmak, aklını kullanmak hayatın gereği gibi yaşamak.
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
SADO: bu kadınlara güvenim kalmadı artık
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
DOKTOR: benim yayın yok yorum yaz diyorsun yayın yok nice
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
DOĞRUYA DOĞRU: NE DİYON LAN DEĞİŞİK.
Yayından Kaldır
2 0
ÇAPKIN KIZ ASLI: 21. YÜZYILDAYIZ NORMAL BUNLAR ARTIK. İNSANLAR TÜM HAYATLARINI AYNI PARTNER İLE GEÇİRMEK İSDEMİYORLAR. DEĞİŞİK TADLAR DEĞİŞİK HEYECANLAR ARIYORLAR YENİ AŞKLARA YELKEN AÇMAK İSTİYORLAR. BİDE ÖRNRK VEREREK AÇIKLAMAYA ÇALIŞAYIM. EN SEVDİĞİN YEMEĞİ HERGÜN YERSEN ONDANDA BIKARSIN ARASIRA CANIN DEĞİŞİK BİŞEYLER İSTER. BİLMEM ANLATA BİLDİM Mİ?????
Yayından Kaldır
2 14
Cevap yaz
KRAL: Kezo Manifestosu
Yayından Kaldır
2 0
VATANDAŞ: ASLI BUL BENİ YOLUN ÜZERİNDEKİ ÇAKILLARDAN BİRİ OLAYIM. BENİM GİBİ PARTNERİ NERDEN BULCAN.
Yayından Kaldır
1 4
.....: Samimi itiraf mı ? Doğru ya, niye öyle şaşırıyoruz ki. . Her şey o kadar meşrulaştırılmış ki, yedikleri her haltı utanmadan ve sıkılmadan rahat bir şekilde anlatılabiliyor ve üstelik bununla da iftihar edebiliyorlar. . EVLİ ÇİFTLERE KÖTÜ ÖRNEKSİNİZ, ALLAH BELANIZI VERSİN. . . . .
Yayından Kaldır
11 3
Cevap yaz
............: bekar olanlar sevgilisini aldatamıyor mu? herkesin kendi aklı iradesi yok mu?yapmasınlar arkadaşım allah herkese akıl irade vermiş bela okumak sanamı kaldı. iyi şeyleri örnek almayan bunları alan insanın zaten içinde vardır almasın iyi biriyse örnek. ya ne cahilce bir yorum. bizimde gözümüüzn önünde nele oluyor biz niye yapmıyoruz. doğruyu yanlışı bilene kimse ne bişey yaptırabilir ne kendi yapar bukadar basit. ne kolay demi oturdugun yerden başkalarını eleştirmek suclamak yargılamak.
Yayından Kaldır
1 6
Tüm 27 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Magazin Haberleri
23:32   Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, üstsüz pozuyla mest etti
23:00   Güzel şarkıcı Anne-Marie festivali iptal edilince ücretsiz konser verdi
22:29   Feride Hilal Akın, cesur dansıyla dikkatleri üzerine topladı!
21:38   Hababam Sınıfı'nın Çalışkan Ahmet'i yıllar sonra ortaya çıktı!
17:00   Güzel şarkıcı Fatma Turgut'tan samimi itiraf: Aldattım!
16:52   Gençleştirme programını kullanan Yılmaz Erdoğan, oğluna benzetildi
16:33   Şarkıcı Fatma Turgut'dan ilginç itiraf: Aldatıldım ve aldattım