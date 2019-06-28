28.06.2019 21:16
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Güzel şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf!

Güzel şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yayınladığı bikinili fotoğrafıyla takipçilerini mest etti. Hadise'nin fotoğrafı takipçilerinden tam not aldı.

Güzel şarkıcı Hadise cesur bikinili fotoğrafıyla takipçilerini kendine hayran bıraktı.

"SANKİ BİRAZ KİLO ALMIŞSIN"

Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Hadise , bikinisiyle poz verdi. Hadise 'nin fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Fiziğin çok güzel seni tekrardan ekranlarda görmek istiyoruz." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise,"Sanki biraz kilo almışsın ama çok daha güzel olmuş." ifadelerini kullandı.

DERİN DEKOLTELİ PAYLAŞIMINABEĞENİYAĞMIŞTI

Güzel şarkıcının 'tbt' notuyla paylaştığı dekolteli pozları takipçileriyle paylaşmıştı. Hadise'nin cesur pozlarına beğeni yağmıştı.

Güzel şarkıcı Hadise'den hayranlarını mest eden bikinili fotoğraf!
Instagram , Hadise , Magazin

YORUMLAR(5)
YORUM:Ne mestiiii....neee...mest ?!!! Hiç Garı görmesek Hadise Gacıyı bize yuturacak bu TC. MEDYA !!!
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BALÇOVALI:Selam.Aslı hanım.Sizi ölüdenize karbuz yemeye davet ediyorum.
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AYSE ESMELIII:Altına giymeyi unutmusun hadise
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  • BALÇOVALI. :Selam.Ayşe hanım. Sizi Sinemaya eyvah eyvah filmini izlemeye davet ediyorum.
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ÇAPKIN KIZ ASLI:WOW WOW WOW KIZ NERDE NE ZAMAN O KADAR BÜYÜDÜ ONLAR AMA GÜZEL DURUYORLAR HYRAN KALDIM.
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