Güzel şarkıcı Miley Cyrus, twerk dansıyla takipçilerinin nefesini kesti

Geçtiğimiz günlerde "Hala kadınlara ilgi duyuyorum" açıklamasıyla gündeme gelen ünlü şarkıcı Miley Cyrus sosyal medyada yaptığı paylaşımla beğeni topaldı. 26 yaşındaki şarkıcı Miley Cyrus, sosyal medya hesabından evdeki dans rutinlerini paylaştı. Kısa bir süre önce internet üzerinden yayın yapan bir platformun dizisinde rol alan şarkıcı Miley Cyrus aynı zamanda yoğun konser maratonu ile de sevenleriyle buluşuyor.

MİLEY CYRUS KİMDİR?

Destiny Hope Cyrus (d. 23 Kasım 1992, Nashville), Amerikalı oyuncu, model ve şarkıcı. Cyrus, ailesi Kanada'ya taşındığında, 9 yaşındayken rol yapmaya ilgi duymaya başladı. İlk rolü, babasının oynadığı Doc adlı bir dizide, misafir oyunculuktu. Dizide, Kylie adlı bir kızı canlandırdı. 2003'te, Tim Burton'un yönettiği Büyük Balık adlı filmde, genç Ruthie'yi canlandırdı. Ayrıca Rhonda Vincent'ın If Heartaches Have Wings adlı müzik videosunda da oynadı.

2006 yılında Disney Channel'da yayınlanan Hannah Montana dizisinin başrolünde oynaması Miley'nin Dünya çapında tanınmasını sağlamıştır. Ayrıca Aralık ayında başladığı bir film olan Hannah Montana:The Movie yi bitirdi. Bu film Los Angeles ve Tennesee'de çekildi. Film Türkiye'ye 15 Mayıs 2009'da geldi. 28 Ağustos 2009'da son albümü The Time of Our Lives'i çıkardı. Türkiye'de 16 Nisan 2010'da gösterime giren The Last Song filminde 'ta Liam Hemsworth ile birlikte oynadı. Ayrıca Miley'nin kendi otobiyografisini yazdığı "Miles to go" yani "Millerce gitmek" adlı bir kitabı vardır. Rol hayatı boyunca birçok dizide konuk oyuncu olarak da rol almıştır. Disney Channel dizisi Hannah Montana 23 Nisan 2011 Cumartesi günü finalini yapmıştır.

[Disney Channel Türkiye'de] "Can't Be Tamed" adlı albümünü 2010 yılının Mayıs ayında çıkarmış ve aynı isimli şarkısına klip çekmiştir. 2010 yılında Rock Mafia adlı sanatçının "The Big Bang" adlı şarkısının klibinde Kevin Zegers'la oynamıştır. 2012 yılında Two And A Half Men adlı dizide "Missi" rolünde oynamıştır. Kız hayranlarına Smiler, erkek hayranlarına BoySmiler denmektedir. Müzik kariyerine 3 yıl boyunca ara veren şarkıcı, 3 Haziran 2013'te "Bangerz" adlı 4. albümünün ilk single çalışması "We Can't Stop"'ı yayınlamıştır. Bu single 16 ülkede birinci olmuş ve YouTube'da 24 saat içerisinde 10.7 milyon kere izlenerek Justin Bieber'ın Beauty and A Beat single'ının rekorunu geçmiş ve YouTube'da en çok izlenen video olmuştur.

Bu sırada Big Sean adlı sanatçının 2 Ağustos 2013 tarihinde yayınlanan "Fire" adlı klibinde oynamıştır. Ardından, 2. single çalışması olan "Wrecking Ball" yayınlamıştır. Bu single çalışması YouTube'da 24 saat içerisinde tam 19.2 milyon kişi tarafından izlenilerek One Direction grubunun Best Song Ever single'ının rekorunu da kırmayı başarmıştır. "Wrecking Ball" Youtube'da 795 milyon izlenilmiştir.30 Ağustos 2015'te MTV Video Müzik Ödülleri'ni sunan şarkıcı Miley Cyrus ödüllerinin sonunda içinde 23 şarkı içeren yeni albümünün adının "Miley Cyrus & Her Dead Petz" olduğunu ve albümün internet üzerinden ücretsiz olduğunu açıkladı.yeni şarkısı Dooo It!'i söyledi.

Yakında vizyona girecek olan Freeheld filminin yayınlanan yeni fragmanında ise Linda Perry tarafından yazılan "Hands Of Love" şarkısını seslendirdi.Genç şarkıcı 2016 yılında The Voice yarışmasının 11.Sezonuna jüri olarak katıldı.11. Sezon için Ağustos ayında Adam Levine,Blake Shelton ve Alicia Keys ile birlikte "Dream On" şarkısını söyledi.

Özel Hayatı

2012 yılında oyuncu Liam Hemsworth ile nişanlanmıştır. Ancak sonra çeşitli sebeplerle ayrılmıştır.2016'da Liam Hemsworth ile tekrar bir araya gelmişlerdir.