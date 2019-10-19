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Güzel şarkıcı Rihanna, kendi çıkardığı aydınlatıcısını göğsüne sürerek tanıttı

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, kendi çıkardığı aydınlatıcısını göğüs bölgesine sürerek reklamını yaptı. Güzel şarkıcının videosuna beğeni yağdı.

19.10.2019 10:18

Eylül ayında çıakrdığı kozmetik markasıyla güzellik dünyasına da adımını atan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, kendi ürününü üzerine deneyerek hayranlarından tam not aldı. Güzel şarkıcı, simli aydınlatıcısını göğüs bölgesine sürerek tanıttı.

HER VİDEOSUYLA NEFES KESİYOR

30 yaşındaki şarkıcı videosuyla hem nefes kesti hem de ürünün güvenilirliği konusunda takipçilerinin gönlünü rahatlattı. Güzel şarkıcının videosu 7 milyondan fazla beğeni aldı.

HAMİLELİK İDDİALARINA SON NOKTAYI KOYMUŞTU

Rihanna, son günlerde aldığı kilolarla dikkat çekmiş, ardından hamile olduğu dedikoduları hızla yayılmıştı. Dünyaca ünlü şarkıcı, hamile olduğuyla ilgili iddialarına yayınladığı video cevap verdi. Rihanna'nın videosu kısa süre içerisinde 10 milyondan fazla etkileşim aldı.

Güzel şarkıcı Rihanna, kendi çıkardığı aydınlatıcısını göğsüne sürerek tanıttı

Rihanna, Eylül, Magazin

YORUMLAR (1)
ZİYAA:Bana satar mısın? O aydınlatıcıyı parası neyse verelim güzelim!
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