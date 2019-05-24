24.05.2019 18:42
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Güzel Şarkıcı Rita Ora'nın 24 Milyon TL Değerindeki Mücevherleri Uçakta Unutuldu!

Ünlü şarkıcı Rita Ora'nın değeri yaklaşık olarak 24 milyon TL olan mücevherlerinin bulunduğu çanta, kuryesi tarafından uçakta unutuldu.

Ünlü İngiliz şarkıcı Rita Ora, kendisine ait olan 24 milyon TL'lik mücevherlerinin bulunduğu çanta kuryesi tarafında uçakta unutulunca büyük şok yaşadı.

MÜCEVHER DOLU ÇANTAYI UÇAKTA UNUTTU

Rita Ora'nın Cannes Film Festivalinde giymesi için özel bir kurye ile kendisine Londra'dan 24 milyon TL değerinde olan mücevherler gönderildi. Rita Ora'nın kuryesi mücevherlerin içerinde bulunduğu çantayı uçakta unutunca olanlar oldu. Kurye, Fransa'nın Nice şehrinde uçaktan indikten sonra içinde mücevherlerin bulunduğu çantayı unuttuğunu fark edince hemen uçağa yetişmek için havalimanına koştu ama uçak çoktan geri dönmüştü. Kurye hemen Fransız ve İngiliz polisiyle iletişime geçerek konu hakkında bilgi verdi. Çantayı bulan polisler mücevherleri kuryeye teslim etti.

Güzel Şarkıcı Rita Ora'nın 24 Milyon TL Değerindeki Mücevherleri Uçakta Unutuldu! Londra, Rita Ora, Magazin


YORUMLAR (5)
ZUGURT: Ya bizdeki kadınlara ne demeli onlardami acaba dinsiz varlık gavurda mi var sadece. Müslüman da yokmu
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MASKOT: YA KAPALI ÇARŞIDAN EMİTASYON ALMIŞ MÜCEVHERLERİ BİZE HAVA ATIYOR KERATA :)
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DÜRBÜNLÜ: imansızlık başa beladır.
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  • HACI HAYRULLAH EFENDİ : bunlara bakarsan senin de imanın zayıflar bilmiş ol.
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BÜYÜK BAŞIN: Derdi de büyük olur
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