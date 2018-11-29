Güzel Şarkıcı Simge Sağın Kimdir? Simge Sağın Kaç Yaşındadır?

Eser Yenenler'in sunduğu Eser Yenenler Show'a konuk olan Simge Sağın'ın hayatı merak konusu oldu. Miş Miş adlı şarkı ile tanınan güzel şarkıcı Simge Sağın kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Simge Sağın'ın hayatı ve kariyeri hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

SİMGE SAĞIN KİMDİR?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981 yılında Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anneyle Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı. Liseyi bitirmesinin ardından müzik eğitimi almak isteyince babasının da teşvikiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na kaydoldu ve ses eğitimi bölümüne başladı. Üniversitede klasik Türk müziği sanatçıları Alâeddin Yavaşca ve Selahattin İçli dahil olmak üzere önemli isimlerden eğitim aldı.

BİRÇOK ŞARKICIYA BACK VOKAL YAPTI

Konservatuvara girdiği ilk yıl Zeynep Dizdar'a geri vokallik yapmaya başlayan Simge Sağın, Dizdar ile iki yıl çalıştıktan sonra ise dört yıl Gülşen'e vokalistlik yaptı. Ardından Yaşar ve Serdar Ortaç'ın gerisinde de sahne aldı. Geri vokallik kariyerinin son dönemindeyse tek başına çeşitli mekânlarda şarkı söylemeye başladı.Ayrıca Annem (2007-09) ve Son Bahar (2008) dizilerinin müzikleri ile Süper FM'in jenerik müziğini seslendirdi. Konserlerin yanı sıra Simge, Demet Akalın'ın Zirve (2010) ve Gülşen'in Ama Bir Farkla (2007) albümleri dahil olmak üzere çeşitli albümlerde geri vokallik yaptı. Ortaç'ın vokalistliğini yapmaya devam ettiği sırada besteci ve aranjör Erdem Kınay, Simge Sağın'a albüm hazırlama teklifi sundu ve Sağın, bu teklifi kabul ettikten sonra Kınay'ın prodüktörlüğünde şarkılar hazırlamaya başladı.

İLK ŞARKILARI ÇOK TUTMADI

37 yaşındaki Simge Sağın'ın Erdem Kınay ile birlikte bir yılda hazırladığı Yeni Çıktı adlı EP, kendisinin ilk müzik çalışması olarak Mart 2011'de Kaya Müzik tarafından yayımlandı.Albümün çıkış şarkısı "Ödeme Vakti" aynı zamanda ilk klip şarkısı olarak da belirlendi, ardından "Başı Dertte" şarkısının klibi izleyici ile buluştu. Ancak bu şarkılar beklenen başarıyı yakalayamadı.

BAZI MEKANLARDA SEZONLUK ÇALIŞIYORDU

Çıkışının ardından tek başına sahne almaya devam eden Simge Sağın, 2013 yılı süresince Eskişehir ve İzmir'deki bazı mekânlarla sezonluk anlaşmalar imzaladı ve her hafta sahneye çıktı. Yeni çalışmaları için Doğan Music Company ile anlaşma imzalamasının ardından Eylül 2014'te "Bip Bip" adlı şarkısını single olarak çıkardı. "Bip Bip" kendisinin üç yıl önce çıkardığı ilk şarkılardan daha fazla ses getirdi ve güzel şarkıcının tanınırlığını artırdı. Simge'nin kendi deyimiyle "unutulmuş bir şarkıcıyı" hayata döndürmeyi başardı. Sağın, Odabaşı tarafından çekilen klibinin masrafları için para bulmakta zorlanınca 30 bin kredi çekti ve bu krediyi birkaç yıl boyunca ödedi.

EN İYİ ŞARKI "MİŞ MİŞ"

Şarkıcı kariyerindeki en büyük çıkış ve yükselişi ise Rif Kohen'in "Dans mon quartier" şarkısının Türkçe sözlerle hazırlanmış cover versiyonu olan "Miş Miş"i Haziran 2015'te yayımlayarak yakaladı. Bu şarkı Simge'nin ülkedeki tanınırlığını daha da artırdı ve yıl boyunca 200'e yakın konser vermesini sağladı. Ayrıca telifmetre verilerine göre yılın ikinci yarısında radyo ve televizyonlarda en çok çalınan şarkı "Miş Miş" oldu. Magazin Gazetecileri Derneği'nin düzenlediği Altın Objektif Ödülleri dahil olmak üzere birçok ödül töreninden "En İyi Şarkı" kategorisinde ödül alan Simge Sağın, 42. Altın Kelebekleri dahil olmak üzere birçok ödül törenininden En İyi Çıkış Yapan Solist kategorisinde de ödül kazandı. Bunların yanı sıra Doğan Music Company, "2015'te dijital ortamda en çok dinlenen şarkılardan biri" olması nedeniyle "Miş Miş"e altın plak verdi.