Güzel Sunucu Dilay Korkmaz'dan Samimi İtiraf: Acun Ilıcalı'nın Teklifini Unutamıyorum

Sunucu Dilay Korkmaz eniyikadin.com'dan Ferit Ömeroğlu'nun sorularını yanıtladı. Korkmaz, Acun Ilıcalı'nın teklifinden sonra neler yaşadığını ve sektöre nasıl atıldığını anlattı. Miss Turkey sonrasında Acun Medya'da işe başladığını anlatan Korkmaz'ın açıklamalarından satır başları:

"BURAYI ÇOK İSTEDİĞİM İÇİN MÜCADELE ETTİM"

Virajlarınız neler oldu kariyerinizde?

Üniversite okurken ve öncesinde hep spikerlik ve sunuculuk dersleri alıyordum. Hayat beni buraya getirdi demekten çok benim burayı çok istediğimi ve bunun için üniversiteden beri kendimi geliştirmek için çalıştığımı söyleyebilirim. Genelde ailen seni istediğin alan dışında bir bölümde görmek ister ya çoğu zaman, bende de öyle oldu. Düşünsene Ankara'da yaşayan 19 yaşında bir kızsın. Hayat sana ailenin sana gösterdiği kadar.

"GÜZELLİK YARIŞAMSINA KATILINCA BENİ VURMAYA GELECEKTİ"

Düşünsene, ailen sana ne kadar gösterdiyse o kadar hayatın ve ben onu kırmak isteyen bir kızım. Sürekli Müjdat Gezen'den dersler alıyorum, kendimi geliştirmek adına kurslara gidiyorum. Diksiyonumda çok yerindeydi. Çok güveniyordum kendime. Mesela bir arkadaşımın annesi dışarı çıkmasına izin vermediği zaman ben arar görüşür, ikna ederdim. İnatçıyımdır ikna kabiliyetim yüksektir ve olaylara bir kaç açıdan bakabilirim, ağzımda iyi laf yapar. Sonra babamdan gizli Miss Turkey'e katıldım. Çok kızdı, beni vurmaya gelecekti. (gülüyor) Kampa gittim. Sonra dedi ki, "Sen bu kadar kararlıysan demek ki doğru bir şey yaptığına inanıyorsun" Bende, "tabi ki" dedim.

"ACUN BEY'İN O SORUSUNU HAYATIM BOYUNCA UNUTMAYACAĞIM"

Acun Ilıcalı ile ilgili neler paylaşmak ister misiniz bizimle?

O Ses Türkiye'de sunuculuk, Survivor sürecinde haftanın 5 günü program sunmak... 20 yaşındaydım. Ne yapacağımı bilmiyordum ama "yaparsın" dedi ve beni çıkardı. O'ndan çok şey öğrendim. Bugün bazı konularda bir şeyler öğrendiysem bu Acun Bey ve ekibi sayesindedir.