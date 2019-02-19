19 Şubat 2019, 19:28
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Güzel Sunucu Özge Ulusoy, İnternet Korsanlarına İsyan Etti

Güzel sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hesabını ele geçiren internet korsanlarına isyan etti.

Güzel sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hesabını ele geçiren internet korsanlarına isyan etti.

"NE KADAR ZAMANDA ÇIKARABİLİRİM"

Özge Ulusoy'un sosyal medya hesapları hacker saldırısına uğramış ve Twitter'ı ele geçirilmişti. Özge Ulusoy yaptığı paylaşımlarla hesabını nasıl geri aldığını anlatırken hesabını hackleyen kişinin 10.753 kişiyi de takibe aldığını açıkladı. Ulusoy, "Bu delinin takip ettiği 10.753 kişiyi tek tek ne kadar zamanda takipten çıkarabilirim?" diye sordu.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENİNCE KOŞARAK KAÇMIŞTI

Yeni bir ilişkiye başlayan Özge Ulusoy İstanbul İstinye'de gittikleri mekan çıkışı 2. Sayfa kameraları tarafından görüntülendiğini fark edince ayağındaki topuklu ayakkabılara aldırmadan koşmaya başlamıştı. Kısa bir sürede kendisini arabaya atan Özge Ulusoy böylelikle muhabirlerden gelecek soruların da önüne geçmiş oldu. Yaklaşık iki aydır birlikte olduğu Faruk Çolakoğlu bekar olmasına rağmen Özge Ulusoy'un neden böylesine panik olduğu anlaşılmazken düşme tehlikesi atlattığı görüldü. Özge Ulusoy'un son ilişkisi iki ay sürmüştü.

Özge Ulusoy,ulusoy


YORUMLAR (7)
X: Sizin gibi embesiller olduktan sonra sözüm ona çok çetrefilli "hacker" lar eksik olmaz
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YORUMSUZ: Millet ne kadar düskün bu sosyal medyaya yok tweetmis yok facemisde yok instegrammisda ne günlere kaldik ya
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DÜRBÜNLÜ: pis cadı.
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HESAPLARI KIRDI KORSAN: Üzülür kime sorsan
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HESAPLARI KAPTI KORSAN: Pek masumdur ona sorsan
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