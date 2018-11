Güzel Yıldız Lily James, Yeni Filmine Hazırlanıyor

Cinderella filmiyle adını geniş kitlelere duyuran ve sonrasında Pride and Prejudice and Zombies, Darkest Hour ve Baby Driver gibi filmlerde boy gösteren 29 yaşındaki yıldız Lily James, yeni bir proje için yapımcılarla masaya oturdu.

ÇEKİM PROGRAMI AÇIKLANMADI

Son olarak rol aldığı Mamma Mia! Here We Go Again (Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz) filminden rol arkadaşı Dominic Cooper'la birlikte kamera karşısına geçmesi bekleniyor.Lily James ve Dominic Cooper ikilisi geçtiğimiz günlerde Londra'da filmin yönetmeni Dominic Savage ile buluştu. Bir yasak aşk hikayesi olacak olan filmde, birlikte olmak için kendi hayatlarını geride bırakan tutkulu aşıkları canlandıracak. Adı da dahil olmak üzere pek çok ayrıntısı belli olmayan filmin çekim programı da açıklanmadı.